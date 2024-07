Márcio Nakashima é confirmado como candidato a prefeito de Guarulhos

No último domingo, o plenário da Câmara Municipal foi palco da convenção do PDT que oficializou a candidatura de Márcio Nakashima à prefeitura de Guarulhos, tendo Josinaldo Cabeça como vice-prefeito.

Durante a convenção, foi anunciada a realização de reuniões para a criação de um “orçamento indicativo”, onde a população poderá apresentar os problemas de suas regiões e sugerir onde a prefeitura deve investir os recursos, estas reuniões ajudarão também na montagem do plano de governo que deverá ser registrado até dia 10 de Agosto.



Márcio Nakashima destacou a necessidade urgente de mudança em Guarulhos, ressaltando que essa transformação deve ser feita com responsabilidade e ouvindo as necessidades dos cidadãos. “Estou emocionado e abro meu coração como um cidadão de Guarulhos que nasceu, cresceu e vive esta cidade. Não é aceitável que na décima maior cidade do país faltam médicos no HMU, que a saúde esteja um caos, e que famílias esperem mais de seis horas por atendimento”, afirmou o candidato.



Ele também reforçou seu compromisso com a defesa das mulheres, transformando a dor de sua família em uma bandeira de luta para que nenhuma outra família passe pelo mesmo sofrimento.

“Nossa chapa foi aprovada por aclamação. Isso reflete a forte união e apoio dentro do partido”, finaliza o parlamentar.



A convenção contou com a presença do presidente do partido, Carlos Lupi, das setoriais do partido, e dos pré-candidatos a vereador, cujas candidaturas também foram aprovadas por aclamação, reforçando o espírito de unidade e compromisso com o futuro de Guarulhos.



Ao final do evento, Nakashima enfatizou que é difícil eleger apenas três prioridades para sua candidatura, dada a necessidade de mudanças em diversas áreas. No entanto, ele destacou que os problemas mais graves atualmente são saúde, infraestrutura e educação. Além disso, mencionou a importância de abordar questões de segurança, emprego, transporte e a falta de políticas públicas efetivas para pessoas com deficiência.