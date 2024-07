Nitazeno, opioide mais potente que heroína é encontrado em drogas sintéticas no Brasil

- PUBLICIDADE -



A substância chamada nitazeno, mais potente que a heroína e o fentanil, foi encontrada entre drogas sintéticas apreendidas no Brasil. Essa descoberta foi divulgada recentemente em um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A partir dos dados da polícia técnico-científica de São Paulo, pesquisadores descobriram que 95% dessas apreensões de opioides entre julho de 2022 e abril de 2023, continham o uso da substância. A maior quantia das drogas estava associada a outros compostos ativos, com o canabinoide sendo o mais prevalente entre eles.

O que é Nitazeno?

Segundo informações e pesquisas científicas, a substância foi feita com o intuito de ser comercializada como medicamento na década de 1950. Porém, o seu uso legal nunca foi liberado devido ao potencial de overdose, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mesmo que a substância tenha ido para o mercado ilegal, houveram relatórios descrevendo nitazenos no mercado mundial de drogas ilícitas.

Segundo o relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas para o combate às drogas e ao Crime, o aumento significativo deste consumo pode ter sido favorecido pela proibição do cultivo de papoula no Afeganistão, fazendo com que o cultivo do ópio caísse 95% e diminuísse a produção das drogas como heroína, principalmente nos locais que a substância se espalhou, países como Europa, EUA e Canadá.

Hoje o nitazeno é presente principalmente nas “drogas K” (K9 E K2) que estão no grupo de drogas sintéticas.