Jair Bolsonaro inspira linha de óculos ‘Mito Eyewear’

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) teve seu nome usado por apoiadores para batizar uma nova loja de óculos, intitulada de “Mito Eyewear”. Com opções masculinas e femininas, o comércio disponibiliza modelos de grau e de sol entre os valores de R$ 219 e R$ 229.



A marca diz que como Bolsonaro, ela é guiada pela convicção, a coragem e a fé. Com os slogans “veja o mundo com paixão. Veja o mundo com propósito” e “elevando a visão, inspirando a Nação”, a empresa afirma que deseja inspirar o País, assim como o ex-presidente.



O perfil oficial da Mito Eyewear no Instagram traz fotos com Bolsonaro utilizado os óculos. Procurada, a empresa não retornou até a publicação desta matéria para dizer se possui permissão para utilizar a imagem e nome do antigo chefe do Executivo na campanha. A assessoria de Bolsonaro também não confirmou.



Essa não é a primeira vez em que a família Bolsonaro inspira linhas de produtos comerciais. Em fevereiro de 2023, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou em suas redes sociais a “Bolsonaro Store”, um e-commerce voltado a manter viva a memória do ex-presidente.



No site há itens com frases e fotos de Bolsonaro, como cadernos, porta canetas, quadros, calendário, adesivos, bonés e os livros “Guerra cultural na prática” e “Jair Bolsonaro: o fenômeno ignorado”.



No mês seguinte, em março, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lançou uma linha de cosméticos com o maquiador e influenciador Agustin Fernandez, que é seu amigo.



Em janeiro de 2024, Bolsonaro também virou nome de uma linha de calçados produzida por uma empresa que pertence a um grupo de apoiadores. Batizada de “Botinas Bolsonaro”, a empresa vende sapatos, botinas de couro e chinelos de borracha.



Já em março, o ex-presidente ganhou o seu próprio perfume, também assinado por Fernandez. Porém, a loja na qual o produto era comercializado foi temporariamente três meses depois por golpes. O perfume está disponível por meio do site do influenciador.