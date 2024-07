Novo golpe ‘SMS dos Correios’ exige pagamento e dados pessoais para liberar pedido na alfândega

- PUBLICIDADE -



Nos últimos dias, o número de buscas pela expressão “rastreio barrado” disparou, com um aumento exponencial de mais de 1650% nas últimas 24 horas, conforme revelam os dados do Google Trends. Esse crescimento está ligado a um novo golpe que utiliza mensagens falsas dos Correios para enganar usuários e roubar informações pessoais.



O golpe se apresenta na forma de um SMS informando que um pedido foi barrado pela fiscalização alfandegária, solicitando que o destinatário acesse um link para resolver a situação. No entanto, os links fornecidos, como rastreio-barrado.com, novo-rastreio.com e rastreio-taxado.com, direcionam para sites fraudulentos criados especificamente para coletar dados pessoais de forma ilícita.



Uma análise detalhada do Site Confiável, uma plataforma gratuita que auxilia consumidores na verificação da confiabilidade de sites, revelou aproximadamente 112 URLs associadas aos termos monitorados como “rastreio”, “correios”, “correio”, “barrado”, “taxa” e “taxado”. Essas URLs são falsas e utilizam domínios que não terminam em .com.br. “Esse padrão é adotado para garantir anonimato aos criminosos, permitindo a criação de sites que, em média, permanecem ativos por apenas 10 dias antes de serem substituídos por novos domínios”, explica Alessandro Fontes, co-fundador da plataforma.



Entre 1 e 21 de julho de 2024, a plataforma Site Confiável registrou cerca de 10 mil buscas por URLs relacionadas a esses golpes, totalizando 9.528 consultas. Esse aumento significativo no tráfego sublinha a necessidade urgente de maior conscientização e vigilância por parte dos usuários ao receber mensagens suspeitas e acessar links desconhecidos.



“Para se proteger, é essencial verificar a autenticidade de qualquer mensagem recebida e evitar clicar em links suspeitos. Utilizar canais oficiais e fontes confiáveis para o rastreamento de encomendas pode ajudar a prevenir a exposição a esses golpes. A vigilância constante e a educação digital também são ferramentas-chave para combater a crescente ameaça dos crimes cibernéticos”, afirma Alessandro Fontes, co-fundador da plataforma Site Confiável.



Como funciona o golpe?

Com a popularidade crescente de compras em sites internacionais como Shein, Shopee e Aliexpress, a probabilidade de um SMS fraudulento alcançar alguém que realmente fez uma compra é alta. Ao receberem o SMS, muitas vítimas acreditam tratar-se de uma transação legítima. Ao pesquisarem o código de rastreamento fornecido, são redirecionadas para um site com layout idêntico ao dos Correios, onde são informadas de que precisam pagar uma taxa para liberar a entrega do pedido.

Confiando na veracidade da mensagem, as vítimas efetuam o pagamento, resultando em prejuízo financeiro. Além disso, há o risco de roubo de informações pessoais, o que configura um golpe de phishing, em que os criminosos capturam dados sensíveis dos usuários.



Confira dicas para evitar golpes de URL’s falsas:



1. Desconfie de todo link recebido via SMS, pois trata-se de um dos principais canais para tentativas de golpes e fraudes;

2. Caso ainda fique curioso e queira saber detalhes sobre uma compra recente, acesse o site oficial dos Correios para obter informações sobre a entrega e possíveis taxas;

3. Preste atenção especial às URLs. Sempre verifique para garantir que está interagindo com o site oficial dos Correios.



Em nota sobre o novo golpe, os Correios orientam que os consumidores verifiquem o status da compra no site oficial ou entrem em contato pela central de atendimento.