Programação das Casas da Mulher inclui atividades físicas, inclusão digital e aulas de artesanato

As atividades gratuitas das Casas da Mulher Guarulhense programadas a partir de segunda-feira (22) até sexta-feira (26), incluem yoga, ginástica, treino de ginástica funcional, várias oficinas artesanais (confecção de toucas e golas em tricô, necessaires, crochê, pintura em pano de prato, bordados e tricô, vagonite de fita e de linha) e festas juninas.
A agenda terá também o curso de inclusão digital TECH60+ (ministrado pelo Acolher Instituto e apoio Instituto Motiva e RioSP), a roda de conversa sobre fobia social e a oficina Meio Ambiente e Mulheres, ministrada pelo Consórcio Construtor Integra Tietê-Sabesp.
Mulheres interessadas em participar dessas atividades devem se inscrever pelo telefone/WhatsApp (11) 2472-1213.
A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, visa a oferecer conhecimento para geração de renda e para o empreendedorismo, bem-estar, acolhimento e empoderamento.
Os endereços das cinco Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
Programação
22/6 (segunda-feira)
8h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Treino funcional – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
10h – Curso de Inclusão Digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
13h – Curso de Inclusão Digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de confecção de touca e gola em tricô – Casa da Mulher Vila Galvão
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Pimentas
23/6 (terça-feira)
9h – Confecção de necessaire – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
9h30 – Palestra sobre fobia social – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Festa Junina – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de confecção de toucas e golas em tricô – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
24/6 (quarta-feira)
8h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Yoga – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina Meio Ambiente e Mulheres – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h30 – Yoga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
25/6 (quinta-feira)
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
9h – Oficina de confecção de necessaire – Casa da Mulher Vila Galvão
10h – Curso de Inclusão Digital TECH 60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
13h – Curso de Inclusão Digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de confecção de toucas e golas em tricô – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de pintura de pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Festa Junina – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
26/6 (sexta-feira)
8h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de tricô, crochê e bordado – Casa da Mulher Bom Clima