Polícia descobre esquema de fraude de impostos na produção de combustíveis em Guarulhos

A polícia está investigando organizações criminosas por fraudes em postos de gasolina. Eles estariam, além de sonegando impostos, adulterando bombas de gasolina para obterem o máximo de lucro possível.

Entre os investigados, estão o empresário Mohamad Hussein Mourad e o diretor administrativo e sócio da COPAPE, Renato Steinle de Camargo, donos da Economy Distribuidora de Petróleo. Mohamad estaria controlando mais de 50 postos de gasolina e outras empresas do setor petrolífero. Também é investigada a companheira dele, Silvana Correa, que teria movimentado cerca de R$ 210 milhões em seis anos em sua conta bancária.

Entre as empresas investigadas, estão a Copape e a Aster Petróleo, compradas por Mohamed, ambas com o mesmo endereço em Guarulhos, as quais ele teria desembolsado mais de R$ 52 milhões. A Secretaria da Fazenda de São Paulo já denunciou a Copape por irregularidades fiscais, enquanto a Aster teve a licença de operação revogada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), além de ter sido proibida de vender combustíveis.