Com apoio do Delegado Olim, Guarulhos investe R$ 1 milhão em segurança pública

Guarulhos está investindo R$ 1 milhão em ações de segurança pública. O valor é proveniente de uma emenda parlamentar destinada à cidade pelo deputado estadual Delegado Olim. Ele esteva no município na semana passada em visita ao prefeito Guti.

“Não paramos de investir em segurança pública e é por isso que Guarulhos é a cidade, acima de um milhão de habitantes, mais segura. Mas, para que a gente consiga fazer esses investimentos, precisamos de boas parcerias como essa com o deputado Olim”, disse Guti que estava acompanhado do secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes.

“Hoje estive em Guarulhos com o prefeito Guti e o secretário Pontes discutindo estratégias de segurança para a cidade e as emendas parlamentares que destinei para impulsionar seu desenvolvimento. Juntos, estamos trabalhando por uma Guarulhos mais segura e próspera”, destacou Olim durante o encontro.

O montante foi destinado para a implantação de um moderno sistema de monitoramento por câmeras para o Bosque Maia, o Lago dos Patos e a praça Prefeito Paschoal Thomeu, três dos pontos turísticos mais frequentados da cidade.

De acordo com o projeto, o monitoramento contará com 31 câmeras no Bosque Maia, 18 no Lagos dos Patos e 34 na praça Prefeito Paschoal Thomeu, além de 73 rádios e demais equipamentos e acessórios para o funcionamento do sistema e o treinamento necessário dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que irão operá-lo.

O projeto de modernização do monitoramento inclui ainda visualização das imagens nas inspetorias da GCM estabelecidas nos três locais citados, com replicação para o Centro de Comando e Controle da Guarda Civil Municipal.

A necessidade de investimento se dá por serem três dos pontos com maior visitação de Guarulhos. Apenas o Bosque Maia recebe cerca de 10 mil pessoas durante os finais de semana, contra duas mil pessoas no Lago dos Patos, na Vila Galvão, enquanto que a praça Prefeito Paschoal Thomeu é uma das principais entradas da cidade e futura sede de uma inspetoria da GCM.