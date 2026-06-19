Guarulhos recebe masterclass gratuita de trompete com músico de renome internacional

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza nesta terça-feira, dia 23, uma masterclass gratuita com o professor Wagner Felix, mestre em trompete pela DePaul University de Chicago e trompetista da Orquestra Sinfônica de Santo André. O evento acontece a partir das 20h, no Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, que tem capacidade para 80 espectadores, com entrada mediante retirada de ingresso gratuito uma hora antes no local.

Felix é bacharel pela Faculdade Mozarteum de São Paulo, onde leciona atualmente, assim como na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Já lecionou na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no Centro Universitário FMU-FIAM/FAAM, além de ter atuado como palestrante em festivais de metais por toda a América do Sul.

Ao longo de sua trajetória, teve como mestres músicos de renome mundial, entre eles, Tage Larsen, Mathew Lee, Marcelo Lopes, Gilberto Siqueira e Fernando Dissenha, além de ter participado de festivais e masterclasses no Brasil, Europa e Estados Unidos.

O músico convidado integrou grupos de destaque, incluindo a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e a WDR Sinfonieorchester Köln, da Alemanha. Também se destaca como solista e músico de câmara, integrando o Quarteto Novas Tendências Ensemble, grupo dedicado à música contemporânea.

A masterclass é uma oportunidade rara para estudantes de trompete e entusiastas de instrumentos de sopro de terem contato direto com um profissional de alto nível.

Formação musical de qualidade nos equipamentos culturais de Guarulhos

O evento integra a programação do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, espaço dedicado ao ensino e à difusão da cultura musical no município. A masterclass vale carimbo para os alunos participantes e espectadores do Conservatório.

Serviço

Masterclass de Trompete com Professor Wagner Felix

Data: 23 de junho

Dia da semana: terça-feira

Horário: 20h

Local: Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Endereço: rua Ipê, nº 71 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: livre

Inscrição: não é necessária

Informações: (11) 2087-7440

Entrada: gratuita (retirada de ingresso 1 hora antes no local)

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos