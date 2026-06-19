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Polícia deflagra operação contra grupo acusado de extorquir passageiros no Aeroporto de Guarulhos

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Reprodução/ Redes sociais

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), uma operação para desarticular uma associação criminosa suspeita de extorquir passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A ação resultou, até o momento, na prisão temporária de três investigados apontados como integrantes do grupo conhecido como “arrastadores”.

As investigações começaram após a análise de cerca de 30 boletins de ocorrência registrados por vítimas que relataram abordagens suspeitas na área de desembarque do aeroporto. Segundo a polícia, os criminosos se apresentavam como motoristas de aplicativo ou táxi e ofereciam falsas corridas para atrair passageiros, principalmente idosos, turistas e estrangeiros.

Durante as apurações, os investigadores identificaram ao menos seis suspeitos de integrar a associação criminosa e localizaram sete vítimas, algumas delas de outros estados e até do exterior. De acordo com a polícia, os passageiros eram coagidos a realizar pagamentos muito acima dos valores praticados normalmente pelo serviço de transporte.

“Esses criminosos atuavam de forma recorrente e vinham causando prejuízos e insegurança a passageiros, especialmente idosos, turistas e estrangeiros. A partir da análise de aproximadamente 30 boletins de ocorrência, conseguimos reunir elementos que demonstraram a atuação organizada do grupo. Esta operação marca o fim da impunidade dos chamados arrastadores e mostra que esse tipo de crime não terá mais espaço no Aeroporto de Guarulhos”, afirmou o delegado Luiz Romani, responsável pela operação.

A ação contou com o cumprimento de seis mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Guarulhos e na capital paulista, nos bairros de Itaquera, Capão Redondo e São Miguel Paulista. Imagens obtidas pela polícia também ajudaram na identificação da atuação dos suspeitos dentro do aeroporto.

As diligências continuam para localizar outros envolvidos no esquema. A Polícia Civil ainda investiga a possível participação dos suspeitos em outros crimes, como estelionato e extorsão praticados contra passageiros que desembarcavam na capital paulista.

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