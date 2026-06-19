Guarulhos abre inscrições para seleção de projetos de oficinas culturais com investimento de R$ 300 mil da Política Nacional Aldir Blanc

Artistas, educadores e agentes culturais de Guarulhos já podem se preparar para participar do novo edital de Oficinas Culturais promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo. A iniciativa vai selecionar projetos de oficinas culturais gratuitas para realização em equipamentos culturais da cidade, ampliando o acesso da população à arte, à cultura e à produção de conhecimento.

Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o edital disponibiliza R$ 300 mil para apoiar a execução de oficinas em diferentes linguagens artísticas e culturais. As inscrições estarão abertas de 20 de junho a 5 de julho, por meio da plataforma do Ministério da Cultura.

A proposta busca valorizar os saberes e experiências dos agentes culturais locais, promovendo ações que estimulem a formação artística, a criatividade, a inclusão e o fortalecimento dos vínculos comunitários. As oficinas deverão combinar conteúdos teóricos e práticos, proporcionando experiências de aprendizado acessíveis a públicos de diferentes faixas etárias.

Áreas culturais contempladas

O edital contempla propostas nas áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual e Novas Mídias, Livro, Leitura e Literatura, Música, Memória e Patrimônio Cultural, Cultura Popular, Gestão e Produção Cultural e Manifestações Urbanas.

Entre as diversas possibilidades de atuação estão oficinas de teatro, dança, circo, grafite, muralismo, audiovisual, fotografia, podcast, literatura, contação de histórias, educação patrimonial, cultura popular, samba de roda, capoeira, produção cultural, entre outras expressões artísticas e culturais.

As atividades selecionadas poderão ser realizadas em auditórios, salas multiuso, espaços alternativos e áreas abertas dos equipamentos culturais municipais, contribuindo para a descentralização das ações culturais e para a ampliação da oferta de atividades formativas em diferentes regiões da cidade.

Formação, inclusão e acesso à cultura

Em consonância com as diretrizes da Política Nacional Aldir Blanc, o edital reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a promoção da diversidade cultural. As propostas deverão prever medidas de acessibilidade que garantam a participação de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Também estão previstas ações afirmativas e reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, fortalecendo a representatividade e a inclusão nos processos de seleção e execução das atividades culturais.

Os projetos selecionados receberão apoio financeiro para a realização das oficinas, incluindo recursos destinados à execução das atividades e à aquisição de materiais de consumo necessários ao seu desenvolvimento.

Como participar

Podem participar agentes culturais maiores de 18 anos que comprovem residência em Guarulhos há pelo menos dois anos e atuação cultural na área proposta pelo mesmo período. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma do Ministério da Cultura.

Os interessados devem acessar a plataforma de oportunidades do Ministério da Cultura do governo federal e pesquisar por Município de Guarulhos no campo de buscas para localizar os editais disponíveis:

https://portal.cultbr.cultura.gov.br/oportunidades

O edital completo reúne todas as informações sobre critérios de seleção, documentação exigida, áreas contempladas, sistema de cotas, cronograma e condições de execução das oficinas.

Serviço

Edital de Oficinas Culturais – Funcultura/PNAB

Publicação do edital: 19 de junho

Período de inscrições: 20 de junho a 05 de julho

Inscrições gratuitas:

Acesse a plataforma do Ministério da Cultura e pesquise por Município de Guarulhos no campo de buscas:

https://portal.cultbr.cultura.gov.br/oportunidades

Quem pode participar

Agentes culturais maiores de 18 anos, residentes em Guarulhos há pelo menos dois anos e com experiência comprovada na área cultural.

Investimento total:

R$ 300.000,00

Informações

[email protected]

[email protected]

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo