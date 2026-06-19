Prefeitura promove obra emergencial em muro de gabião no Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta sexta-feira (19) a recomposição de um muro de gabião (arrimo), que sustenta a avenida Jorge Amado às margens do córrego Água Chata, no Pimentas. A obra é coordenada pela Regional Pimentas.

Para promover a recomposição, foram implantados malotões de concreto – uma espécie de barreira – que impedirá o avanço das margens do córrego sobre a avenida. Além da recuperação da sustentação, um trecho da avenida Jorge Amado precisou ser recomposto pela equipe de tapa-buracos da SAR.

A Regional Pimentas informou ainda que o local ganhará uma calçada mais larga, o que garantirá mais segurança aos pedestres.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das oito regionais da SAR, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando a execução de ações de zeladoria que beneficiam diretamente a população.