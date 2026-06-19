Carreta de Oftalmologia completa uma semana de funcionamento em Guarulhos com parceria entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde

A Carreta de Oftalmologia do programa “Agora Tem Especialistas” completa a primeira semana de atendimento no estacionamento do Shopping Bonsucesso, em Guarulhos. Resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde, a unidade móvel iniciou as triagens na última segunda-feira (15) e começou a realizar as primeiras cirurgias de catarata. A expectativa é ultrapassar 2 mil procedimentos gratuitos em 45 dias de funcionamento.

A administração municipal reforça que o foco é diminuir a fila local de forma organizada e, por isso, o atendimento não funciona por livre demanda. Estão sendo operados e avaliados exclusivamente os pacientes já cadastrados no sistema de regulação da saúde da cidade, convocados diretamente pelo município conforme a ordem cronológica e a prioridade clínica.

No complexo montado em Guarulhos, os pacientes passam por uma estrutura de ponta que vai do diagnóstico ao pós-operatório. Após a triagem e avaliação da lente ideal, a cirurgia é realizada de forma rápida e minimamente invasiva, a laser, durando cerca de 5 minutos. O paciente já sai com o tampão de proteção, recebe gratuitamente todos os medicamentos necessários para a recuperação e tem três consultas de retorno garantidas, além do encaminhamento para o outro olho, se necessário.

Marcaram presença na solenidade de inauguração realizada nesta quinta-feira (19), a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, o secretário municipal de Saúde de Guarulhos, Márcio Chaves, o deputado federal Alencar Santana e a superintendente do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo, Claudia Afonso.