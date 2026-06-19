Procon Guarulhos leva palestra sobre Direitos Básicos do Consumidor a jovens aprendizes da Espro

Na manhã de quarta-feira (17), o Procon Guarulhos promoveu mais uma edição do projeto Procon nas Escolas levando conhecimento e educação para o consumo a 86 estudantes do programa de aprendizagem da Espro Ensino Social Profissionalizante (Espro), no Macedo.

A tema abordado foi “Direitos Básicos do Consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor”, o qual teve como tópicos alguns assuntos essenciais para a formação cidadã dos participantes, como direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, proteção contra práticas abusivas, cuidados nas compras presenciais e pela internet, além dos canais disponíveis para orientação e resolução de conflitos de consumo.

Para o Procon Guarulhos, iniciativas como essa fortalecem a cultura da educação para o consumo e ampliam o alcance das ações preventivas do órgão, levando informação de qualidade à população e promovendo relações de consumo mais equilibradas e transparentes.

O projeto do órgão de defesa do consumidor tem como objetivo disseminar a educação para o consumo, conscientizando estudantes e jovens trabalhadores sobre seus direitos e deveres nas relações de consumo, contribuindo para a formação de cidadãos mais informados, conscientes e preparados para exercer sua cidadania.

A Espro é uma instituição sem fins lucrativos que atua na inclusão social e profissional de adolescentes e jovens, conectando-os ao mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem e qualificação profissional.