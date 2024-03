Ticiano aparece pela 1ª vez em pesquisa pela disputa da Prefeitura de Guarulhos

Pesquisa de intenção de voto para as eleições municipais de outubro, divulgada no final de semana pelo AR7/Folhametro, movimentou o cenário político de Guarulhos e trouxe à tona, pela primeira vez, na disputa pela Prefeitura, o nome do presidente da Câmara Municipal, Ticiano (Cidadania).

Pelo levantamento, registrado sob número SP-07708/2024, Ticiano aparece com 7,5% da preferência do eleitorado, tecnicamente empatado em segundo lugar com outros três pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos: Jorge Wilson (Republicanos), 9,4%; Lucas Sanches (PL), 7,5%; e Márcio Nakashima (PDT), também com 7,5%.

Despontando na liderança, aparece o ex-prefeito Elói Pietá, com 25% das intenções de voto. No início do ano, Pietá anunciou sua saída do PT, partido pelo qual militou por 40 anos, e ainda não informou por qual partido deverá disputar as eleições.

O pré-candidato petista Alencar Santana está com 6,1%, segundo o levantamento. O vereador Thiago Surfista (PSD) tem 5,0%, o vice-prefeito Professor Jesus, 4,0%. Branco/nulo/nenhum, 9,9%, e Não souberam ou não responderam, 18,2%,

Em um segundo cenário analisado pelo AR7/Folhametro, Pietá mantém a liderança com 25,7%, seguido de Nakashima (10,3%), Jorge Wilson (9,9%), Sanches (9,1%), Ticiano (8,3%), Alencar Santana (6,6%). Branco/nulo/nenhum somaram 10,4%. Não souberam ou não responderam, 19,7%.

Foram ouvidos 600 eleitores com idade a partir de 16 anos, entre os dias 4 e 6 de março. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é 95%.

Nome do presidente da Câmara

na pesquisa causa surpresa

O nome do presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Ticiano, causou surpresa na cidade e nos bastidores da política. Ticiano desponta como grande aliado do prefeito Guti com potencial de ser seu sucessor.

O HOJE tentou ouvir os vereadores de Guarulhos a respeito do levantamento AR57/Folhametro. Geraldo Celestino (PMN) ratificou que o nome de Ticiano na pesquisa foi “uma grande surpresa”. Mas foi ponderado: “Pesquisa eleitoral é a fotografia do momento. Outras virão para traçarmos melhor o quadro político da cidade. Mas o nome de Ticiano foi mesmo uma grande surpresa. A pesquisa mexeu com os bastidores da política na cidade, aumentou muito as fofocas”.

Já Edmilson Souza (PSOL) disse que os números divulgados lhe causaram estranheza. “Os números são diferentes de outras pesquisas realizadas na cidade e colocam no cenário eleitoral novos supostos candidatos, em especial o nome de Ticiano. Precisamos analisar a pesquisa com cautela”, observou.