Abordando a importância da cannabis medicinal, Stepanov lança novo clipe gravado no Uruguai

O artista se une à ROC7, sob a direção de Edi Rock, integrante do grupo Racionais, para apresentar um trabalho singular e provocador

Stepanov lança nesta sexta-feira (19), às 16h20, seu novo single que chega com clipe gravado em uma plantação de cannabis medicinal, no Uruguai. Com “Apetite”, o artista almeja ampliar a discussão sobre a cannabis medicinal e seus benefícios. Para Stepanov, a cannabis é muito mais do que uma planta; é um recurso que pode salvar vidas, proporcionar qualidade de vida e impactar positivamente a saúde mental, física e espiritual. Ele defende veementemente a necessidade de um acesso mais amplo à cannabis medicinal e busca abrir caminhos para uma conversa mais aberta e esclarecedora sobre o tema.

“A cannabis mudou minha vida, minha forma de enxergar as coisas, trazendo mais calma para lidar com os problemas do dia a dia, e influenciando positivamente minha saúde mental, física e espiritual. Ela tem potencial para auxiliar no cotidiano de toda a população, inclusive daqueles que ‘demonizam’ o uso da erva”, destaca o artista.

Este lançamento não apenas representa uma expressão artística, mas um convite à reflexão e à abertura de diálogo sobre a cannabis medicinal e seu impacto na sociedade.

O artista é uma das promessas musicais deste ano, já tem mais lançamentos programados até o final de 2024, prometendo surpreender e emocionar seu público com sua música autêntica e suas mensagens profundas.

