Calor deve continuar em Guarulhos nesta semana

A cidade teve um fim de semana muito quente e com recordes consecutivos de maior temperatura do verão, até o momento. Não se descarta um novo recorde de calor para os próximos dias. Segundo o Climatempo, a previsão para os próximos dias é de muito calor, com máximas entre 29°C e 36°C em Guarulhos e com previsão de chuva. As temperaturas ficam elevadas ao longo dos próximos dias e as pancadas de chuva persistem, de forma isolada. Só no próximo fim da semana que o calor tende a diminuir, por causa de uma nova frente fria.

Confira a previsão completa para a semana em Guarulhos, segundo o Climatempo:

Hoje (24): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 19ºC e máxima de 35ºC.

Terça-feira (25): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19ºC e máxima de 35ºC.

Quarta-feira (26): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19ºC e máxima de 36ºC.

Quinta-feira (27): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.

Sexta-feira (28): Dia de sol com muitas nuvens e períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.