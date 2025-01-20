Programa Merenda Feliz divulga o cronograma de entrega de kits de alimentos

Por
Redação Guarulhos Hoje
-
- PUBLICIDADE -

A Prefeitura de Guarulhos entrega ao longo de todo o mês de janeiro kits de alimentos do programa Merenda Feliz, distribuídos durante as férias escolares aos alunos matriculados da rede municipal. A iniciativa contempla mais de 115 mil estudantes de 258 unidades de ensino, próprias e parceiras.

A distribuição teve início na última semana com a entrega para estudantes matriculados na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Até o momento cerca de 74 mil famílias já foram contempladas. 

Os kits contêm itens não perecíveis, como achocolatado, arroz, feijão, biscoito maisena, farinha de mandioca, fubá, molho de tomate, óleo de soja, sardinha e macarrão, entre outros alimentos. 

A ação, regulamentada pelo Programa de Alimentação Escolar, contribui para o crescimento e o desenvolvimento dos estudantes, além de incentivar a aprendizagem, o rendimento escolar e a adoção de práticas alimentares saudáveis e nutritivas.  

Confira o cronograma de entrega de kits de alimentação

– Escolas em que os kits já estão disponíveis para retirada 

ABECAM,

ABIS – UNIDADE I

ADONAI – UNIDADE II

ALFREDO CARIA DE CARVALHO

AMAA ÁGUA AZUL – UNIDADE II

ANALIA FRANCO – UNIDADE I

ANALIA FRANCO – UNIDADE III

ANALIA FRANCO – UNIDADE II

ANCORA DE GUARULHOS

APAE – UNIDADE I

APAE – UNIDADE II

BIQUINHA CABUÇU – UNIDADE II

BOM PASTOR

BRASIL VIVO

CAVALCANTE – UNIDADE I

CAVALCANTE – UNIDADE II

CIDA POPPI – UNIDADE I

CIDA POPPI – UNIDADE II

CIDA POPPI – UNIDADE III

CONECTADOS – UNIDADE II

DIAS & MARTINS

EPG ALFREDO VOLPI

EPG ALVARES DE AZEVEDO

EPG AMADEU PEREIRA LIMA

EPG AMADOR BUENO

EPG ANITA MALFATTI

EPG ANSELMO DUARTE

EPG ANTONIO GONÇALVES DIAS

EPG ANTONIO HOUAISS

EPG BARBARA ANDRADE TENORIO DE LIMA

EPG BARBARA CRISTINA

EPG BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA

EPG BRAGUINHA

EPG CARLOS FRANCHIN, VEREADOR

EPG CARMEN MIRANDA

EPG CAROLINA MARIA DE JESUS

EPG CASIMIRO DE ABREU

EPG CASSIANO RICARDO

EPG CERQUEIRA CESAR

EPG CESAR LATTES

EPG CHICO MENDES

EPG CHIQUINHA GONZAGA

EPG CORA CORALINA

EPG CRISPINIANO SOARES

EPG DA EMILIA

EPG D’ALMEIDA BARBOSA

EPG DARCY RIBEIRO

EPG DEUCELIA ADEGAS PERA, PROFESSORA

EPG DJANIRA DA MOTA E SILVA

EPG DOLORES GILABEL HERNANDES POMPEO

EPG DORIVAL CAYMMI

EPG EDSON ALVES DA COSTA, DOUTOR

EPG EDSON ANTONIO ALBERTON – PROFESSOR ALBERT

EPG ELIS REGINA

EPG EUGENIO CELESTE FILHO

EPG EVANIRA VIEIRA ROMAO

EPG FAUSTINO RAMALHO, VEREADOR

EPG FELICIO MARCONDES

EPG FRANCISCO ANTUNES FILHO

EPG GABRIEL JOSE ANTONIO, CAPITAO

EPG GABRIELA MISTRAL

EPG GIANFRANCESCO GUARNIERI

EPG GISELI LAZARINI DA SILVA PORTELA

EPG GLORINHA PIMENTEL

EPG GONZAGUINHA

EPG GRACILIANO RAMOS

EPG GRACIRA MARCHESI TRAMA, PROFESSORA

EPG HAMILTON FELIX DE SOUZA

EPG HEITOR MAURICIO DE OLIVEIRA, DOUTOR

EPG HELENA ANTIPOFF

EPG HERALDO EVANS

EPG HERBERT DE SOUZA – BETINHO

EPG INEZ RIZZATTO RODRIGUES

EPG IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA DE CONTI, PROFES

EPG IZOLINA ALVES DAVID

EPG JEAN PIAGET

EPG JOAO ALVARES, PADRE

EPG JOAO BALBINO FILHO

EPG JOAO GUIMARAES ROSA

EPG JORGE AMADO

EPG JORGE MOTA DE OLIVEIRA

EPG JOSAFA TITO FIGUEIREDO

EPG JOSE CARLOS DA SILVA, PROFESSOR

EPG JOSE JORGE PEREIRA

EPG JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA, DOUTOR

EPG LINO FERREIRA DE OLIVEIRA

EPG LUIZA DO NASCIMENTO OTERO

EPG MANOEL DE PAIVA, PADRE

EPG MANUEL BANDEIRA

EPG MARFILHA BELLOTI GONÇALVES

EPG MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇAO

EPG MARIAZINHA REZENDE FUSARI

EPG MARIO QUINTANA

EPG MARTINS PENA

EPG MAURO ROLDAO NETO

EPG MILTON ALMEIDA DOS SANTOS

EPG MILTON LUIZ ZILLER, PROFESSOR

EPG MONTEIRO LOBATO

EPG MOREIRA MATOS

EPG NADJA MARIA SEABRA SANTOS, PROFESSORA

EPG NAZIRA ABBUD ZANARDI

EPG NELSON DE ANDRADE

EPG NISE DA SILVEIRA

EPG NOEL ROSA

EPG OFELIA ECHEVERRI LOPES, IRMA

EPG OLAVO BILAC

EPG OTOYA SATO

EPG PATRICIA GALVAO – PAGU

EPG PEDRINHO E NARIZINHO

EPG PERSEU ABRAMO

EPG PIXINGUINHA

EPG PROCOPIO FERREIRA

EPG RAUL CORTEZ

EPG ROGERIO DAMIAO DE FREITAS

EPG RUBEM ALVES

EPG SEBASTIAO LUIZ DA FONSECA, PASTOR

EPG SELMA COLALILLO MARQUES

EPG SILVIA DE CASSIA MATIAS, PROFESSORA

EPG SIQUEIRA BUENO

EPG SITIO DO PICA-PAU AMARELO

EPG SVAA EVANS, VEREADOR

EPG TARSILA DO AMARAL

EPG TIA NASTACIA

EPG TIZUKO SAKAMOTO

EPG UNDINA CAPELLARI NUNES, MISSIONARIA

EPG VICENTE FERREIRA SILVEIRA, DOUTOR

EPG VISCONDE DE SABUGOSA

EPG WALTER EFIGENIO

EPG WILSON PEREIRA DA SILVA, PROFESSOR

EPG YUJE HIRATA

EPG ZELIA GATTAI

EPG ZILDA FURINI FANGANIELLO

EPG ZULMA CASTANHEIRA DE OLIVEIRA, PROFESSORA

EPG ZUZU ANGEL

FLORESCER – UNIDADE I

FORÇA E VIDA

GIRASSOL – UNIDADE III

GIRASSOL – UNIDADE IV

GUADALUPE – UNIDADE I

GUADALUPE – UNIDADE II

GUADALUPE – UNIDADE III

IAC – UNIDADE I

IAC – UNIDADE II

ICVV (ANTIGO BEZERRA DE MENEZES)

IECE – UNIDADE I

IECE – UNIDADE II

IGEVE – UNIDADE I

IGEVE – UNIDADE II

IRMA ELEONORA

JARDIM TESTAI – UNIDADE I

JARDIM TESTAI – UNIDADE II

JOANA D’ARC

JOSE PIRES – UNIDADE I

LUIZ CARLOS LEITE

MARIA SANTANA – UNIDADE I

MARIA SANTANA – UNIDADE II

MARIA SANTANA – UNIDADE III

MISAEL CARDOSO

NOSSA SENHORA DAS DORES

NOSSA SENHORA DE FATIMA

NOSSA SENHORA DE LOURDES

NOVO RECREIO – UNIDADE I

NOVO RECREIO – UNIDADE III

NOVO RECREIO – UNIDADE IV

NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE I

NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE II

PAZ E ESPERANÇA – UNIDADE I

PIPAS – UNIDADE I

PIPAS – UNIDADE II

PORTELINHA

PORTELINHA – UNIDADE II

RAIOS DE SOL BRILHANTE – UNIDADE I

SANTA FRANCISCA

SANTA ROSALIA

SÃO FRANCISCO – UNIDADE II

SÃO FRANCISCO – UNIDADE I

SÃO FRANCISCO – UNIDADE III

SAO FRUTUOSO

SAO GERALDO

SAO JOAO BATISTA – UNIDADE III

SAO JOAO BATISTA – UNIDADE V

SAO PEDRO APOSTOLO

SEMEANDO PARA O FUTURO

TARSILA DO AMARAL

VILA IZILDINHA

VILA IZILDINHA – UNIDADE II

– Escolas em que os kits poderão ser retirados a partir do dia 21 de janeiro

EPG ANTONIO APARECIDO MAGALHAES, VEREADOR

EPG ASSIS FERREIRA

EPG DALVA MARINA RONCHI MINGOSSI, PROFESSORA

JOSE PIRES – UNIDADE II

ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO – SE

SOL ENCANTADO – UNIDADE II

EPG ALVARO MESQUITA

LONAN – UNIDADE II

EPG GILMAR LOPES, VEREADOR

OLHANDO POR NÓS – UNIDADE II

EPG MARIA ISABEL DE ASSIS

EPG MARIO LAGO

EPG RACHEL DE QUEIROZ

EPG VIRGILINA SERRA DE ZOPPI

EPG SÃO DOMINGOS

NOVO RECREIO – UNIDADE V

PARQUE MIKAIL

PARQUE SANTOS DUMONT – UNIDADE I

PARQUE SANTOS DUMONT – UNIDADE II

PROJETAR – UNIDADE I

PAZ E ESPERANÇA – UNIDADE II

SEMENTES DO FUTURO

APAIXONADA POR PESSOAS “AGAPE”

EPG ARISTIDES CASTELO HANSSEN

EPG CANDIDO PORTINARI

EPG CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

EPG DONA BENTA

EPG ERICO VERISSIMO

BOTA FOGO

EPG EUCLIDES DA CUNHA

EPG GIOVANI ANGELINI

EPG MACHADO DE ASSIS

EPG MANOEL BOMFIM

EPG MARLENE APARECIDA DE CARVALHO MARTINS, PROFESSORA

EPG PAULO AUTRAN

FLORESCER – UNIDADE II

EPG PAULO FREIRE

EPG PEDRO GERALDO BARBOSA, PROFESSOR

EPG PERACIO GRILLI, PASTOR

EPG TOM JOBIM

LONAN – UNIDADE I

MOVIMENTO SOLIDÁRIO (AMOS)

PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE (ANTIGO NOVA VIDA)

OLHANDO POR NÓS – UNIDADE I

SAO JOAO BATISTA – UNIDADE II

ADONAI – UNIDADE III

SOL ENCANTADO – UNIDADE I

RAIOS DE SOL BRILHANTE – UNIDADE II

LUZ DE UM NOVO MUNDO

AMAA ÁGUA AZUL – UNIDADE IV

AMAA ÁGUA AZUL – UNIDADE I

BAMBI ÁGUA AZUL – UNIDADE I

CONECTADOS – UNIDADE I

EPG AMELIA DUARTE DA SILVA

EPG CASTRO ALVES

EPG CELSO FURTADO

EPG CLEMENTINA DE JESUS

EPG EDSON NUNES MALECKA, PROFESSOR

EPG JOCYMARA DE FALCHI JORGE

EPG MANOEL REZENDE DA SILVA

EPG MARIA FIRMINA DOS REIS

EPG MONICA APARECIDA MOREDO

EPG NICOLINA BISPO

EPG TERESINHA MIAN ALVES, PROFESSORA

EPG TIA CARMELA

EPG VINICIUS DE MORAIS

EPG ZUMBI DOS PALMARES

JESUS MENINO – UNIDADE II

NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE III

ADONAI – UNIDADE I

EPG ANISIO TEIXEIRA

EPG DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR

EPG JEANETE BEAUCHAMP, PROFESSORA

EPG SOPHIA FANTAZZINI CECCHINATO

BAMBI ÁGUA AZUL – UNIDADE II

GIRASSOL – UNIDADE II

NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE IV

PARQUE JUREMA – UNIDADE II

SAO JOAO BATISTA – UNIDADE IV

EPG ALMIR NOGUEIRA, DOUTOR

PROJETAR – UNIDADE II

PARQUE JUREMA – UNIDADE III

- PUBLICIDADE -