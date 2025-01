Prefeitura e forças de segurança realizam ações contra a perturbação do sossego público no fim de semana

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos e as forças de segurança pública da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar, com o apoio de agentes de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), realizaram entre a tarde de sexta-feira (17) e A madrugada desta segunda-feira (20) diversas ações de fiscalização viária e em estabelecimentos comerciais. As operações em favor da ordem e da paz pública se desenvolveram com maior intensidade nos bairros Jardim Ponte Alta, Conjunto Marcos Freire, Cumbica e Jardim Guilhermino.

A perturbação do sossego público é recordista em demandas geradas nas Centrais 153 da GCM e 190 da PM nos fins de semana da cidade. Ao final, 720 pessoas foram averiguadas e 475 motocicletas e 280 automóveis fiscalizados. Os agentes lavraram 338 autos de infração de trânsito, sendo apreendidos e removidos ao pátio de recolhimento 74 automóveis e 76 motocicletas. Além disso, mais de 200 testes de alcoolemia foram realizados para detectar a presença de álcool no organismo dos motoristas.

Os agentes de fiscalização da SDU notificaram e determinaram o encerramento das atividades de bares e adegas irregulares, pontos de encontro geradores de problemas. A operação conjunta inibiu a concentração de pessoas e a realização de pancadões não autorizados em vias e bairros, contribuindo para a ordem e a paz pública.