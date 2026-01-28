Prefeitura orienta população a se vacinar contra febre amarela antes do Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, período marcado pelo aumento do fluxo de viagens para áreas rurais, litorâneas e regiões com matas, a Secretaria da Saúde reforça a importância da vacinação contra a febre amarela com antecedência mínima de dez dias do deslocamento.

A vacina é a principal forma de prevenção contra a doença, que pode evoluir para quadros graves e até ser fatal. O prazo de dez dias é necessário para que o organismo produza anticorpos e esteja efetivamente protegido no momento da exposição ao vírus.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a vacina contra a febre amarela é indicada para todas as pessoas a partir dos nove meses de idade. Crianças devem receber a primeira dose aos nove meses e o reforço aos quatro anos. Já adolescentes, adultos e idosos até 59 anos que ainda não foram vacinados devem receber uma dose única. Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos cinco anos ou que foram imunizadas com dose fracionada em campanhas anteriores devem procurar uma unidade de saúde para avaliação e possível complementação do esquema vacinal.

A orientação é especialmente importante para pessoas que pretendem viajar para regiões onde há circulação do vírus, especialmente destinos turísticos fora dos grandes centros urbanos como as já citadas. Quem ainda não tomou a vacina ou não tem certeza sobre o esquema vacinal deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima o quanto antes. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação para avaliação do histórico vacinal.

Vacimóvel no Shopping Bonsucesso

Além das UBSs, a população conta com o Vacimóvel para ampliar o acesso à imunização com a abertura do calendário de 2026. Desde sexta-feira (23) até dia 12 de fevereiro, vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização, como a contra a febre amarela, estão sendo ofertadas no Shopping Bonsucesso, mediante avaliação da caderneta de vacinação.

O atendimento do Vacimóvel ocorre às sextas, sábados e domingos, das 12h às 20h, e de segunda a quinta-feira, das 12h às 18h. A ação integra a estratégia de ampliação do acesso à vacinação e de atualização da caderneta, contemplando também outras vacinas do calendário, como sarampo e HPV.

A Secretaria da Saúde destaca que a prevenção deve fazer parte do planejamento da viagem. Além da vacinação, recomenda-se o uso de repelentes, calçados fechados e roupas que cubram braços e pernas, especialmente em locais com vegetação densa.