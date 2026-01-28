Prefeitura lança programa Gigantinhos para ampliar rede de creches em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos anunciou nesta terça-feira (27) o lançamento do programa Gigantinhos, que visa a ampliação do número de vagas de creches no município.

A primeira unidade do Gigantinhos será construída no Jardim Triunfo, na região do Bonsucesso. A nova escola oferecerá vagas para maternal e berçário em período integral, potencializando o atendimento a essa etapa da Educação Infantil.

Sensível às necessidades e às singularidades de cada criança para seu desenvolvimento integral, a Secretaria de Educação elaborou um projeto arquitetônico em uma área de 260m², onde será possível o atendimento de 250 crianças, com cinco refeições diárias.

A nova unidade vai contar ainda com 10 salas de aula, quatro sanitários (feminino e masculino), dois ambientes de convívio (solarium), parquinho com chuveiro, além de refeitório, cozinha, almoxarifado e secretaria.

Além de ampliar o total de vagas em creches, o programa Gigantinhos objetiva acolher, garantir a segurança, a alimentação e a aprendizagem, em mais uma iniciativa da Prefeitura em prol das crianças e das famílias de Guarulhos.