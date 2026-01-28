Condenado a 32 anos por estupro de vulnerável é preso no Aeroporto de Guarulhos

Um homem condenado a 32 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos. A detenção ocorreu durante fiscalização migratória e cumpriu mandado expedido pela Vara de Crimes Contra Vulneráveis do Tribunal de Justiça de Roraima.

Entre 24 e 26 de janeiro, a Polícia Federal executou quatro ordens de prisão contra homens procurados pela Justiça em diferentes estados, todos identificados durante procedimentos de controle migratório no aeroporto.

Na sexta-feira (24), um foragido por crime de violência doméstica foi localizado e detido com base em mandado emitido pela 3ª Vara de Execuções Criminais Central do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Já no domingo (26), outro passageiro acabou preso após a confirmação de condenação a 17 anos de reclusão por homicídio qualificado. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem, vinculada ao Tribunal de Justiça do Ceará.

Também no domingo, um quarto homem foi capturado em razão de mandado por falsificação e uso de documento falso, determinado pela 5ª Vara de Execuções Criminais Central do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Além das prisões, os agentes federais cumpriram uma decisão judicial que impôs restrição de direitos a um cidadão brasileiro, resultando na retenção de seu passaporte por determinação da Vara do Trabalho de Colatina, ligada ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Em outra ação no setor internacional do terminal, uma passageira de nacionalidade tailandesa foi flagrada ao desembarcar no país transportando cerca de 10 quilos de haxixe na bagagem. Em situação semelhante, uma brasileira foi presa ao tentar embarcar para a Suíça levando aproximadamente 3 quilos de cocaína.