Guarulhos celebra Dia Nacional do Diabetes com 100% de abastecimento de medicamentos para o tratamento da doença

No Dia Nacional do Diabetes, celebrado nesta sexta-feira, 26 de junho, a Prefeitura de Guarulhos intensifica suas ações de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento contínuo da doença na rede municipal de saúde. Como reflexo do fortalecimento da linha de cuidado, o município alcançou 100% do índice de abastecimento dos medicamentos essenciais e insumos padronizados destinados ao tratamento da doença, garantindo o fornecimento regular de itens fundamentais, como insulinas e fitas reagentes para monitoramento glicêmico à população assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O avanço na assistência em Guarulhos é sustentado por um planejamento estratégico baseado no monitoramento de dados da rede, o que permitiu registrar mais de 126 mil atendimentos relacionados à doença somente no último ano. Além disso, o Programa de Automonitoramento Glicêmico do município acompanha ativamente mais de 20 mil usuários insulinodependentes cadastrados, garantindo o suporte necessário para o controle rigoroso dos níveis de glicose e a prevenção de complicações graves associadas à condição, como problemas cardiovasculares e renais.

Para manter a qualidade do serviço, a Secretaria de Saúde investe continuamente na educação permanente dos profissionais da Atenção Primária. O município promove regularmente simpósios e capacitações voltadas à atualização de protocolos clínicos de toda a equipe assistencial, além de aprimorar o manejo do pré-diabetes e intensificar o enfrentamento das demais doenças crônicas não transmissíveis.

Paralelamente ao atendimento e ao acompanhamento preventivo nas Unidades Básicas de Saúde, onde são ofertados exames essenciais, como a hemoglobina glicada, os moradores de Guarulhos contam com acesso gratuito à medicamentos como metformina, glibenclamida, gliclazida e insulinas humanas NPH e Regular. Essa dispensação é realizada tanto nas farmácias da rede própria municipal quanto por meio do Programa Farmácia Popular, mediante apresentação de receita médica válida, documento de identificação e cartão SUS.