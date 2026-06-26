Guarulhos qualifica profissionais para fortalecer atendimento a pessoas com doença falciforme e anomalias congênitas

Para aprimorar a identificação, o acompanhamento e a organização da assistência a pessoas com doença falciforme e anomalias congênitas, a Prefeitura de Guarulhos promoveu na quarta-feira (24) uma capacitação sobre a notificação compulsória dessas condições, no Centro Municipal de Educação Adamastor. O encontro reuniu 110 profissionais da Atenção Primária à Saúde, representando todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Durante a formação foram abordados aspectos relacionados à identificação, ao registro e à notificação dos casos, reforçando o papel estratégico das equipes de saúde na produção de informações qualificadas. Com dados mais precisos, o município consegue identificar o perfil e a distribuição dos casos, organizar melhor a rede de atendimento e direcionar recursos e ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento, beneficiando diretamente a população.

A iniciativa teve como objetivo atualizar e orientar os profissionais sobre a importância da notificação compulsória desses agravos, etapa fundamental para fortalecer a vigilância epidemiológica e produzir informações que orientem o planejamento das ações de saúde pública. Esse processo contribui para a implementação de políticas públicas mais efetivas, o aprimoramento da assistência e o fortalecimento da linha de cuidado das pessoas com doença falciforme e anomalias congênitas.

A capacitação também amplia a capacidade das equipes para reconhecer precocemente essas condições e realizar os encaminhamentos necessários, favorecendo o acesso oportuno aos serviços especializados e o acompanhamento contínuo dos pacientes.