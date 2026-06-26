Oficina de artesanato, festa junina e roda de conversa encerram agenda de junho das Casas da Mulher

Entre as atividades gratuitas das Casas da Mulher Guarulhenses previstas nesses dois últimos dias de junho (29 e 30) estão ginástica, treino funcional, oficina de vagonite de fita, roda de conversa sobre fobia social e curso de inclusão digital TECH60+ (ministrado pelo Acolher Instituto e apoio Instituto Motiva e RioSP). O público feminino interessado em participar da programação devem e inscrever pelo telefone/WhatsApp (11) 2472-1213.

A programação oferecida pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres visa o bem-estar, acolhimento, conhecimento para geração de renda e para o empreendedorismo e empoderamento da mulher.

Os endereços das cinco Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.

Atividades

29/6 (segunda-feira)

8h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso

8h15 – Treino funcional – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge

9h – Oficina de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas

10h – Curso de inclusão digital TECH60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso

20/6 (terça-feira)

9h30 – Roda de conversa sobre fobia social – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge

14h – Festa Junina – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso