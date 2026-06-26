Prefeitura exibe filme da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos e promove oficina com adultos PCD

Nesta quinta-feira (25) a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão exibiu o filme da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos “Òsányìn: O Segredo das Folhas” para um grupo de 30 adultos com deficiências físicas e intelectuais, assistidos pelo projeto Residência Inclusiva Avic e do Núcleo Batuíra Serviço de Promoção da Família, em sua sede, no Macedo. A sessão contou com pipoca, refrigerante e chá preparados pela equipe da pasta.

Após a exibição, a subsecretaria promoveu uma oficina de massa de modelar para elaborar sentimentos e reproduzir objetos da película, na qual também foi utilizada a técnica de modelagem em bonecos.

A atividade externa, de acordo com a coordenadora da Residência Inclusiva – Avic, Thalissa Pontes Robes, é um momento essencial para o convívio, a autonomia e a presença ativa na sociedade. Para ela, o filme sobre inclusão traz uma mensagem poderosa, na qual cada um deles é importante, tem voz e faz parte.

A película

Trata-se de um filme da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos que é exibido em pontos credenciados pelo Ministério dos Direitos Humanos em todo Brasil. As organizações inscritas recebem os filmes, escolhem e organizam a apresentação.

Com duração de 22 minutos, o filme foi o vencedor como melhor filme e melhor roteiro na mostra Por um Mundo Melhor, entre outras premiações obtidas. Ele é dirigido por Pâmela Peregrino e narra a história de uma criança que nasce com folhas em seu corpo e sua mãe busca a cura. A personagem sofre discriminação de outras crianças na escola e foge para a mata, onde conhece o poder das plantas, das tradições indígenas e negras e a importância da preservação ambiental.

Na escola, porém, as outras crianças a discriminam e ela foge para a mata. Na Caatinga, encontra seres encantados de tradições indígenas e negras e caminha numa aventura de autoconhecimento. Sua busca a leva até Òsányìn, o Orisà das folhas, que apresenta o poder das plantas e a importância da preservação ambiental.

Vale lembrar que Residência Inclusiva é uma modalidade de acolhimento institucional do Sistema Único de Assistência Social (Suas) voltado a jovens e adultos com deficiência, entre 18 e 59 anos, em situação de dependência, que não possuem retaguarda familiar ou condições de autossustentabilidade.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.