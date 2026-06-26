Revoada de Pipas no campo do Flamenguinho em Guarulhos reúne 500 estudantes da rede municipal

Cerca de 500 estudantes das Escolas da Prefeitura de Guarulhos Amadeu Pereira Lima, Cora Coralina, Dorcelina de Oliveira Folador, Edson Nunes Malecka, José Jorge Pereira, Paulo Autran e José Carlos da Silva participarão na próxima terça-feira (30), a partir das 8h, de revoada de pipas no Estádio Antônio Soares de Oliveira, o campo do Flamenguinho, no Jardim Tranquilidade. A atividade faz parte do Projeto Brincando com Pipas, idealizado pela Evoluir, com patrocínio da EDP, apoio da Secretaria de Educação e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Durante o evento, as crianças receberão pipas, linhas e rabiolas para colocar em prática o que aprenderam ao longo do projeto sobre a brincadeira segura: sem cerol e longe da rede elétrica. Elas também participarão de uma contação de histórias baseada no livro Sofi, a Pipa Bailarina, que aborda de forma lúdica os cuidados necessários ao empinar pipas.

Brincadeira segura pode ajudar na aprendizagem

A ação aposta na importância do brincar para o desenvolvimento das crianças. Ao longo dos últimos meses, estudantes e educadores participaram de atividades que usaram a tradicional brincadeira com pipas para trabalhar de forma multidisciplinar a criatividade, convivência, leitura e segurança.

A proposta está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece o brincar como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. O documento orienta que as escolas ofereçam tempos, espaços e materiais que favoreçam diferentes formas de brincar, já que essas experiências ajudam a desenvolver a curiosidade, a imaginação, a criatividade, a resolução de conflitos e a construção de vínculos.

Conscientização

O Projeto Brincando com Pipas busca conscientizar crianças e famílias sobre os riscos da brincadeira perto das redes elétricas, com atividades lúdicas e educativas, já que os impactos são reais e muito significativos.

Além do perigo de acidentes graves e fatais, somente em Guarulhos, a EDP mapeou que 282 mil clientes, entre residências, comércios e indústrias foram afetados por interrupções no fornecimento de energia causadas pelo contato das pipas com as redes elétricas em 2025. Foram cerca de 2.700 ocorrências atendidas pelas equipes técnicas da concessionária, que tiveram que se deslocar para a retirada de pipas e limpeza da fiação, além do reparo de danos causados ao sistema elétrico da cidade.