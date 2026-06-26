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Alunos com deficiência visual do projeto Peis participam de oficina de audiodescrição no Sesc Guarulhos

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/PMG

Na quinta-feira (25), um grupo de alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, participou de um workshop de audiodescrição no Sesc Guarulhos. A atividade foi conduzida pelo ator e codiretor do longa-metragem “Dentro da Cena”, Edgar Jacques, que é uma pessoa com deficiência visual.

A oficina trouxe a prática da audiodescrição no cinema, recurso fundamental que possibilita a compreensão completa de conteúdos audiovisuais, detalhando ações, ambientes, cores e transições de cena.

A assistida pelo Peis, Zilma Dias de Oliveira da Silva, que tem baixa visão, aprovou a oficina. Para ela foi muito interessante saber um pouco mais de como é feita a audiodescrição em filmes, pois a ajuda a enxergar mentalmente o filme.

Após o workshop, a turma do Peis participou da palestra sobre inclusão no cinema, com a diretora da Pro Imagem Filmes, Tatiana Baruel que é codiretora do filme, com Edgar Jacques e o ator Ubiracy Brasil.

Os alunos puderam conhecer mais um pouco do longa “Dentro da Cena” que trata da inclusão de pessoas cegas em musicais, desde a concepção até finalização de um espetáculo.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.

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