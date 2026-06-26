Alunas do Cemear confeccionam peças para a Campanha do Agasalho de Guarulhos

Com o objetivo de unir capacitação profissional, empreendedorismo e solidariedade, alunas do curso de costura criativa do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) confeccionaram toucas e cachecóis para a Campanha do Agasalho 2026 da Prefeitura de Guarulhos.

As entregas foram realizadas nos dias 10 e 17 de junho na Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, para atender pessoas em situação de vulnerabilidade no município durante o período de inverno.

Ao todo, foram doadas 120 toucas e 76 cachecóis, contribuindo para aquecer e proteger do frio aqueles que mais precisam. Para a gestora do espaço, Elaine Romero, a iniciativa reforça o papel da educação como instrumento de cuidado e transformação social.

Durante a visita ao Fundo Social, as alunas também tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento do local, um dos principais pontos de arrecadação da campanha, que integra diversas ações de promoção social, como a coleta de alimentos e outros itens essenciais. A unidade está localizada na avenida Emílio Ribas, 1.315, na antiga Sabesp, em Gopoúva.

Costura criativa

As aulas de costura criativa são destinadas a diversas faixas etárias e a iniciantes que desejam aprender técnicas básicas de forma acessível e com criatividade. O curso é ministrado pela professora Valdenice Batista da Cruz Pereira Beltran e atende cerca de 140 alunos matriculados, distribuídos em 15 turmas.

Além de cursos gratuitos o ano todo, o Cemear se consolida como um espaço público acolhedor para crianças, jovens e idosos.

Mais informações sobre os pontos de coleta da Campanha do Agasalho estão disponíveis em: https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho.

Foto: Divulgação

26/06/2026