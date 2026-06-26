Alunos de escola estadual visitam Horto Florestal de Guarulhos para aprender sobre plantas e solo

O Horto Florestal de Guarulhos recebeu, na quinta-feira (25), 30 alunos da Escola Estadual Dr. José Leme Lopes em uma visita monitorada para pesquisa sobre plantas e solo. A atividade foi dedicada ao fortalecimento do projeto escolar “Educação e Patrimônio: Nossa Jornada”.

Durante a atividade os educadores ambientais da Prefeitura, que desenvolvem suas atividades na Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), abordaram sobre a rica flora e fauna que o local abriga, com visitas às estufas de produção de mudas de árvores e apresentação das técnicas de produção dessas mudas, que são feitas a partir de sementes coletadas na própria cidade, valorizando o conjunto de elementos naturais, paisagísticos e ecológicos do município.

A diretora da escola, Daniela de Fátima Santos, explicou que a proposta da atividade é proporcionar experiências práticas de aprendizagem, incentivando a observação, investigação e valorização do patrimônio ambiental e natural, contribuindo significativamente para o desenvolvimento pedagógico dos educandos.

Visitas monitoradas

O Horto Florestal de Guarulhos fica na estrada Acácio Antônio Batista, 3.458, na Água Azul, e só recebe visitas monitoradas. Informações e agendamentos devem ser feitos pelo telefone (11) 2475-9858 ou pelo e-mail [email protected].