Prefeitura promove remoção de descarte irregular em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta sexta-feira (26) o recolhimento de materiais descartados irregularmente em calçadas de ruas localizadas no Parque Continental, Jardim Flor da Montanha, Picanço, Vila Galvão, Cumbica, Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz e Bonsucesso. A execução do serviço foi coordenada pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

Por onde passaram, as equipes da Regional da SAR encontraram, em sua maioria, móveis quebrados, como armários e camas, todos deixados nas calçadas e expostos ao tempo.

Os materiais foram removidos da avenida Alexandre Grandisoli e da rua Visconde de Cairu, no Parque Continental; da avenida Francisco Conte e da avenida Pedro de Souza Lopes, na Vila Galvão; rua Eduardo, no Jardim Flor da Montanha; rua Segundo Tenente Aviador Ary Pereira de Lima, rua Birigui, avenida Sargento da Aeronáutica Plinio F. Gonçalves e avenida João Veloso da Silva, em Cumbica; rua Manoel Alonso Almendra, rua Esmar Evans, rua Itaparantim e rua Ipecaetá, no Jardim Presidente Dutra; rua Araguatins, no Picanço; Viela Parnaíba, Parque São Luiz; e Viela Irã, no Bonsucesso.

A população pode realizar o descarte de forma regular em uma unidade do Ecoponto Joga-Tralha. Para conferir a unidade mais próxima das regiões da Vila Galvão e da Vila Rio de Janeiro, basta acessar o endereço eletrônico: https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto. Para denúncias, o munícipe pode ligar para o telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.