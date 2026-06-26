Guarulhos presta consultoria para Mogi das Cruzes sobre elaboração de planejamento climático

Os técnicos da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade de Guarulhos participaram na quarta-feira (24) de uma capacitação para servidores da Prefeitura de Mogi das Cruzes sobre a elaboração, implantação e gerenciamento do Plano de Ação de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. O município do Alto Tietê trabalha na elaboração do seu próprio planejamento climático.

Em Guarulhos, o plano conta com 24 ações e 231 subações, trazendo detalhamento, aplicando um olhar climático e centralizando todos os esforços de adaptação e mitigação em um único documento, sendo uma resposta concreta e integrada aos desafios locais, frente às mudanças climáticas.

Pelo seu alto nível de detalhamento e precisão, o plano guarulhense é considerado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo (Semil) completo e robusto, assim se tornando referência para outros municípios da Região Metropolitana.

A colaboração de Guarulhos com o planejamento de outras cidades e regiões integra os eixos Governança Climática e Educação Climática para Todos.