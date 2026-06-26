Jogo da Seleção altera horário de funcionamento dos equipamentos públicos na segunda em Guarulhos

Na próxima segunda-feira (29), as unidades públicas municipais funcionarão no período das 8h às 12h, por conta do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, que acontece a partir das 14h. Os serviços de Saúde vão manter o funcionamento no horário regular em todas as unidades como UBSs, Hospitais, UPAs, Cemegs e entre outros, além de todos os serviços assistenciais da área, inclusive administrativos, sem interrupções.

As informações completas estão no Decreto 44236, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 26, (https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/212508662.pdf).

Parque Bosque Maia aberto para transmissão

O Arraiá do Hexa, evento que reúne as celebrações juninas com a alegria da competição esportiva, também funcionará em horário diferenciado. O Parque Bosque Maia recebe o público com telão, transmissão ao vivo da partida e opções gastronômicas a partir das 12h.