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Arraial no Parque Fracalanza recebe mais de 11 mil pessoas durante final de semana

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Gezer Amorim/PMG

A temperatura agradável durante todo o final de semana colaborou para garantir o sucesso de mais uma edição do Arraial Junino da Prefeitura de Guarulhos, evento realizado pela Secretaria de Educação, que na sexta-feira, sábado e domingo, dias 26, 27 e 28, chegou ao Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, onde reuniu mais de 11 mil pessoas e trouxe o colorido característico das festividades do mês de junho.

O evento foi ainda mais especial, pois combinou o clima agradável, com ar puro e ambiente repleto de árvores, com o entusiasmo das famílias, pessoas de todas as idades que estavam cheias de expectativas com os shows e quadrilhas. Além das atrações permanentes do parque, como o circuito de arvorismo e o playground que encantam as crianças, o espaço contou ainda com touro mecânico, brinquedos infláveis, feira de artesanato e cenografia instagramável, que garantiram memórias incríveis aos visitantes.

Outro diferencial do Arraiá Junino é a culinária que cabe no bolso do guarulhense. Canjica, arroz doce, curau, pamonha e pipoca, entre outras delícias do milho, foram alguns dos pratos típicos das festas juninas disponíveis no local. Havia ainda opções de lanches, como carne louca, hambúrgueres e cachorro-quente, além de saborosos caldos, churrasco, vinho quente e quentão.

A festança continua

No próximo final de semana, dias 3, 4 e 5 de julho, o Arraiá Junino chega ao Cemear, no Macedo, onde encerra a programação com mais três dias de shows, quadrilhas, apresentações culturais, comidas típicas e atrações para todas as idades.

Na sexta (3), a festa começa às 17h e às 19h30 o cantor Henrique Viana sobe ao palco para embalar corações com repertório vibrante. A festa segue até 22h com muita música ao vivo, dança e performances artísticas. No sábado (4), a festa começa mais cedo, às 15h, com apresentações culturais dos alunos do Cemear. Às 16h30 acontece o show da dupla Vittor & Felipe; às 18h30, Paulinha & Adriano; e às 20h, Banda Severina.

No domingo (5), o Arraiá Junino começa às 13h e termina mais cedo, às 20h. Às 14h30, o trio Coisa de Zé anima o público com repertório variado, momento em que os visitantes do Cemear aproveitam para ensaiar os primeiros passos de dança. A festa fica ainda mais animada com a alegria contagiante do Trio Jaçanã, às 16h30. Em seguida, às 18h, a festa conta com o espetáculo da Quadrilha Asa Branca, encerrando o Arraiá Junino 2026 com muita cor e alegria.

O Cemear fica na Rua Abílio Ramos, 122, no Macedo – Guarulhos/SP.

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