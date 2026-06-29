Drive-thru contra a gripe aplica 1.240 doses e reforça vacinação em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos aplicou 1.240 doses da vacina contra a influenza durante o drive-thru realizado no sábado (27), em frente ao Bosque Maia. A ação especial, que buscou facilitar o acesso da população à imunização contra a gripe, também resultou na aplicação de 60 doses da vacina tríplice viral (SCR), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

A estratégia permitiu que os munícipes se vacinassem com mais comodidade, sem precisar sair do carro, contribuindo para ampliar a cobertura vacinal em um período de alta circulação de vírus respiratórios.

A vacina contra a influenza é indicada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade e protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. A imunização é uma das principais formas de prevenir casos graves da doença, internações e óbitos, especialmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

Já a vacina SCR, indicada para pessoas de um a 59 anos de idade, conforme o Calendário Nacional de Vacina, está disponível para crianças a partir de seis meses, como medida preventiva, diante de três casos confirmados de sarampo na zona norte de São Paulo e outros três em investigação em Guarulhos.

Quem ainda não se vacinou pode procurar qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Para receber tanto a vacina contra a gripe quanto a contra o sarampo, basta apresentar documento com CPF. No caso das crianças, é indispensável levar a carteira de vacinação para avaliação do esquema vacinal.

A Secretaria da Saúde orienta a população a manter a carteira de vacinação em dia. Além da proteção individual, a imunização contribui para reduzir a circulação dos vírus e proteger toda a população.

Serviço

Os endereços das UBS estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.