Novo acesso do Trevo de Bonsucesso à avenida Papa João Paulo I é aberto pela Prefeitura

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), promoveu no último sábado (27) a abertura de um novo acesso para os motoristas que desejam seguir pela avenida Papa João Paulo I, no sentido Inocoop. A nova medida implicará também na mudança de pontos de ônibus na região.

Os motoristas que trafegam pela Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no sentido Bonsucesso, passam a contar com um acesso à esquerda, logo após a passagem sob o viaduto da Rodovia Presidente Dutra.

Com a liberação deste novo acesso, os motoristas poderão acessar a avenida Papa João Paulo I, evitando o deslocamento ao lado de uma loja de materiais de construção para realizar o retorno pelas avenidas Paschoal Thomeu e Francisco Xavier Corrêa.

Os motoristas que trafegam pela Avenida Paschoal Thomeu, no sentido Pimentas, não poderão mais realizar o cruzamento em nível para acessar a Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Como alternativa, deverão utilizar o viaduto de acesso à Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, acessando a primeira alça à direita, junto à Avenida Papa João Paulo I. Na sequência, deverão realizar o retorno previsto no sistema viário, passando sob a Rodovia Presidente Dutra para alcançar a Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

“É nosso objetivo promover medidas que reflitam positivamente no tráfego do Trevo de Bonsucesso. A liberação deste novo acesso é mais uma iniciativa para proporcionar mais qualidade de vida a quem utiliza o complexo viário”, disse o prefeito Lucas Sanches.

Negociações

A administração municipal tem intensificado o diálogo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para viabilizar a reabertura do acesso à Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no km 207+900, sentido sul, na região de Bonsucesso.

A reabertura do acesso no km 207+900 contribuirá para a melhoria da fluidez do tráfego na região de Bonsucesso, reduzindo percursos desnecessários, melhorando a distribuição dos fluxos de veículos e aliviando a sobrecarga na marginal da Dutra, especialmente nas proximidades do Trevo de Bonsucesso, que atualmente sofre com a concentração de acessos e com as obras em andamento na rodovia.