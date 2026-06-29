Encontro gratuito reúne violeiros e grupos regionais em celebração à cultura raiz no domingo

O CEU Ponte Alta recebe mais uma edição do Café, Moda e Viola, encontro gratuito que celebra a música caipira e a cultura raiz. A atividade acontece no próximo domingo (5), das 10h às 13h, com entrada gratuita e aberta a todos os públicos, reunindo violeiros, duplas e grupos regionais em uma manhã de convivência e música.

Sob apresentação de Vera Bianca, o evento valoriza a tradição da viola e aproxima a comunidade das manifestações culturais que fazem parte da identidade brasileira. A proposta reúne diferentes gerações em torno de um repertório que celebra a música de raiz.

A programação conta com as apresentações de João Carlos e Gustavo, Trio Majestade, Rampazo e Rhiordan, Grupo Coração Violeiro e Juliano Reis. O encontro se completa com Vera Bianca e Regional, formado por João Garcia, Ercília Rodrigues, Juarez Viola e José Maria.

Cultura acessível para diferentes públicos

Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição, o Café, Moda e Viola amplia o acesso da população à cultura e fortalece o convívio comunitário. A iniciativa leva música e tradição para a região da Ponte Alta.

Serviço

Café, Moda e Viola

Data: 5 de julho – domingo

Horário: 10h

Local: CEU Ponte Alta

Endereço: Rua Pernambuco, no 836 – Jardim Ponte Alta I – Guarulhos

Classificação etária: livre

Inscrição: não é necessária

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos