Varal Solidário entrega mais de 2 mil peças de roupa na Vila São Rafael

A terceira edição de 2026 do Varal Solidário entregou, na sexta-feira (26), mais de 2 mil peças de roupas e calçados para a população em situação de vulnerabilidade social na Vila São Rafael. A ação é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

Ao simular uma loja com roupas distribuídas em araras e calçados dispostos em mesas, o Varal Solidário dá à população a possibilidade de escolher os itens. Cada participante pode retirar até dez peças.

Campanha do Agasalho 2026

O Fundo Social de Solidariedade recebe durante todo o ano doações de roupas em bom estado, além de meias, toucas, cachecóis, sapatos, cobertores e outros itens, que fazem a diferença na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No inverno a instituição reforça as arrecadações, através da Campanha do Agasalho que neste ano tem mais de cem pontos espalhados pela cidade. Confira os endereços em: https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho.