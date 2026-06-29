Mostra sobre o rock guarulhense é destaque nas visitas monitoradas do Arquivo Histórico em julho

O Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins, no Adamastor, recebe visitas monitoradas gratuitas durante julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A atividade é aberta a todos os públicos e oferece à população a oportunidade de conhecer de perto o acervo, as histórias e o patrimônio cultural do município. O destaque fica para a exposição “Nos embalos da Cena Rock Guarulhense”, que resgata a presença do rock na trajetória artística da cidade. A mostra amplia o roteiro e conecta o acervo do arquivo a um capítulo marcante da cultura local.

Conduzidas por um agente cultural, as visitas funcionam como aulas sobre o trabalho de preservação da memória da cidade. Durante o percurso, o público conhece documentos, registros e referências que ajudam a contar a trajetória de Guarulhos ao longo do tempo. O público pode participar fazendo perguntas, tornando a experiência acessível tanto para quem já tem familiaridade com o tema quanto para quem visita o espaço pela primeira vez.

A proposta da atividade é aproximar os moradores do conhecimento produzido e preservado pelo Arquivo Histórico. Mais do que observar o acervo, os visitantes entendem como esse material é organizado, pesquisado e disponibilizado, valorizando o papel do equipamento na construção da identidade cultural da cidade.

Agendamento

As visitas devem ser agendadas previamente pelo e-mail [email protected]. Com entrada gratuita e classificação livre, a atividade convida escolas, famílias e interessados a conhecerem um dos principais espaços de memória de Guarulhos.

Serviço

Conhecendo o Arquivo Histórico

Data: dia 1º a 31 de julho

Dia da semana: de segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 16h

Local: Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos (dentro do CME Adamastor)

Classificação etária: livre

Inscrição: agendamento prévio pelo e-mail [email protected]

Informações: (11) 2442-8723

E-mail: [email protected]

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos