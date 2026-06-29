Alunos do Conservatório Municipal de Artes apresentam recital gratuito de solos e música de câmara

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza nesta quinta-feira (2), a partir das 19h, a apresentação do Projeto Solos e Cameristas, com alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, no Centro. A proposta convida a população a acompanhar de perto o resultado do estudo musical desenvolvido pelos estudantes durante o semestre.

A entrada é gratuita para todos os públicos e o início da retirada de ingressos começa uma hora antes da apresentação. O público também pode colaborar com a entrada solidária: a doação de 1 kg de alimento não perecível será destinada ao Fundo Social.

Sob coordenação do professor Celso Franchini, o projeto coloca em cena jovens instrumentistas em apresentações individuais e em formações de câmara. Ao longo da audição, o público recebe comentários sobre as obras executadas, o que aproxima ainda mais o espectador do repertório e do trabalho de formação realizado no conservatório.

Formação musical aberta à comunidade

A apresentação dá visibilidade ao percurso de estudantes que se dedicam a instrumentos como piano, trompete e contrabaixo. Participam do recital Alecsandro Silva de Oliveira (Alê Oliveira), no trompete, e Sá Rosa, no contrabaixo, além dos pianistas Amanze Isaac Osuagwu, Davi de Oliveira, Deboráh da Silva Teodoro, Eliana Galvão Dias, Enzo Daniel Perez Celestino, Maria Lorena Dantas Paciulo, Melissa Vitória dos Santos, Paula Mayumi Guerra e Rafael Scuriatti Dias dos Santos.

Mais do que uma apresentação pública, a audição funciona como etapa do processo de aprendizagem, em que os alunos vivenciam a experiência de tocar diante de uma plateia e colocam em prática o repertório preparado em aula.

O programa percorre diferentes períodos e estilos da música. Entre os compositores estão Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Muzio Clementi, Dmitri Kabalevsky e Theodore Oesten, com obras que incluem peças do Pequeno Livro de Ana Madalena Bach e a “Sonatina in F”, de Beethoven.

O recital também valoriza a produção brasileira, com obras de César Guerra-Peixe, Oscar Lorenzo Fernandez e Johnny Alf, além de uma composição do próprio aluno Davi de Oliveira. Completam o programa peças de Heinrich Lichner, Edmond Diet, do professor Celso Franchini e do folclore francês, formando um panorama que combina tradição erudita e repertório popular.

A iniciativa integra as ações de formação artística e de difusão cultural promovidas pela Prefeitura de Guarulhos.

Serviço

Projeto Solos e Cameristas

Data: 2 de julho – quinta-feira

Horário: 19h

Local: Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Endereço: rua Ipê, nº 71 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: livre

Informações: (11) 2087-7440

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1 hora antes no local (70 lugares)

Entrada solidária: doe 1kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos