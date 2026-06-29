Parceria entre Prefeitura e Hospital de Olhos CRO supera 5,5 mil atendimentos e realiza Dia D com cirurgias oftalmológicas

Pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Guarulhos participaram no sábado (27) de mais uma ação voltada à ampliação do acesso aos serviços oftalmológicos. Promovido por meio da parceria entre a Prefeitura e o Hospital de Olhos CRO, o “Dia D” realizou mais de 41 cirurgias oftalmológicas e o atendimento de 75 pacientes em consultas e avaliações especializadas.

Além disso, desde o início dos atendimentos em 4 de maio, o Hospital de Olhos CRO já realizou 5.551 atendimentos para pacientes encaminhados pela rede municipal, incluindo 2.897 consultas, 2.432 procedimentos especializados e 222 cirurgias oftalmológicas. A iniciativa representa mais um avanço na estratégia adotada pelo município para ampliar a assistência especializada e reduzir o tempo de espera por atendimentos na área.

A ampliação da oferta foi viabilizada por meio da adesão de Guarulhos ao Programa Agora tem Especialistas, iniciativa do Governo Federal voltada ao fortalecimento da assistência especializada no Sistema Único de Saúde. A parceria permitiu ampliar a capacidade de atendimento oftalmológico do município, garantindo mais acesso a consultas, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos.

Além de acelerar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, ações como o “Dia D” contribuem para prevenir o agravamento de doenças que podem comprometer a visão e impactar diretamente a qualidade de vida da população.

A Secretaria da Saúde segue acompanhando os resultados das ações implementadas e trabalhando para ampliar o acesso da população aos serviços especializados, garantindo mais agilidade, resolutividade e continuidade do cuidado.