Covid-19: Prefeitura prevê retorno de 100% dos atendimentos nas unidades de saúde para o próximo mês

Antônio Boaventura

Na companhia de José Mário, secretário de Saúde, o prefeito Guti (PSD) revelou nesta terça-feira (15) que a rede municipal de Saúde deve retomar suas atividades plenas a partir do próximo mês. Contudo, os dirigentes municipais sugerem que os populares evitem frequentar as unidades de saúde neste período de pandemia com o propósito de evitar a contaminação e ou infecção por covid-19 nas mesmas.



“A pandemia ainda não acabou. Procure a assistência médica se for necessária. Apesar dos nossos esforços teremos dificuldades por conta de médicos e outros profissionais da saúde que estão afastados. Para não passar desconforto por procurar o médico de sua preferência e não encontrá-lo por estar afastado”, disse José Mário, secretário de Saúde.



De acordo com o secretário, o município atende desde julho em suas unidades de saúde as consultas represadas, enquanto no mês anterior foi aumentada a capacidade de atendimento em 50%, que neste mês foi ampliada para 75%. Tanto ele quanto Guti revelaram que a meta é voltar à atender plenamente a população durante o mês de outubro.



“A gente não venceu essa guerra. A chance de pegar o coronavírus numa unidade de saúde é grande. Procure uma unidade de saúde caso seja necessário”, concluiu o prefeito Guti.



De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, Guarulhos registrou nesta terça-feira (15) a morte de 1.334 pessoas em decorrência do contato com o vírus, além de outras 23.686 infectadas pelo covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 65,1% de sua capacidade, enquanto as de enfermaria registra 78,5%. Entretanto, a taxa de cura é de 92%, enquanto a de letalidade é de 5,63%.

Imagem: Marcio Lino