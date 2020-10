Guti vai a Brasília acertar detalhes para transferência de recursos

O prefeito de Guarulhos, Guti, esteve nesta quarta-feira (30) em Brasília onde foi recebido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP) para acertar detalhes técnicos sobre a transferência de recursos para a revitalização de três áreas verdes do município.



Tais recursos serão destinados à requalificação urbana com instalações de passeios e equipamentos de ginástica, parque infantil, bancos, mesas, campo de futebol em grama, ajardinamento e arborização com espécies nativas, além da limpeza do terreno, topografia e drenagem no entorno da lagoa do Balneário Água Azul.



A medida contemplará também a revitalização do Parque Onofre Miranda, na região do Jardim Bom Clima, com a escavação para limpeza do córrego, execução de piso em concreto com acessibilidade, instalação de mobiliário, equipamentos para ginástica e parque infantil, assim como a implantação de área de lazer e recuperação ambiental na confluência da Av. Juscelino K. de Oliveira com a Rodovia Ayrton Senna, na região dos Pimentas.



Na ocasião, o prefeito ressaltou a importância dos projetos para a qualidade ambiental urbana. “Essas áreas verdes irão viabilizar o avanço da qualidade ambiental urbana, a socialização dos moradores do entorno, a realização de atividades físicas e o aprimoramento do contato com a natureza”, disse Guti. Os recursos que serão destinados giram em torno de R$ 4 milhões.