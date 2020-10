Cidade de SP vai reabrir cinemas e atividades culturais a partir deste sábado

A cidade de São Paulo terá permissão para reabrir cinemas, teatros, bibliotecas e museus a partir deste sábado, 10. A decisão foi anunciada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), em entrevista coletiva ao lado do governador João Doria (PSDB) nesta sexta-feira, 9. A capital teve queda nos números da covid-19 e, com outras cinco regiões do Estado, chegou à fase verde do Plano São Paulo, que permite mais flexibilização no funcionamento de estabelecimentos.

“Nós não vamos deixar de retroceder caso os números voltem na cidade”, alertou Covas durante a coletiva, afirmando ainda que outras atividades permitidas na fase verde só deverão ser liberadas daqui duas semanas. “A Vigilância Sanitária do Município orientou que, agora, a gente aguarde a evolução da pandemia na cidade, por causa dessas alterações nas atividades permitidas e também pela volta do setor cultural.”

A autorização para a retomada das atividades culturais já havia sido dada pelo governo do Estado no começo de julho, para cidades há mais de 28 dias na fase amarela, mas a decisão cabe aos prefeitos. Covas, entretanto, decidiu esperar a chegada da capital à fase verde para a retomada desse setor. Os protocolos com as entidades que representam essas áreas foram assinados em 24 de setembro, a fim de garantir a reabertura assim que a cidade chegasse a esse estágio do Plano São Paulo.

Dentre os principais eventos culturais, o teatro ficou no fim de uma lista para esse retorno às atividades. Atualmente, algumas produções já estão sendo transmitidas do palco, em formatos concisos, virtuais e sem plateia. O Estadão ouviu gestores de teatros e de entidades culturais sobre o plano de retomada, mas ao contrário dos cinemas, o palco deve esperar um pouco mais para que o show recomece.

Regras para reabertura

Pelos protocolos assinados pela Prefeitura com as entidades, esses espaços poderão reabrir por oito horas diárias e operar com 60% da capacidade. O uso de máscaras é obrigatório em todos os ambientes.

No caso dos cinemas, os assentos nos dois lados da poltrona escolhida ficarão vagos e terão venda proibida naquela sessão diretamente pelo sistema de compra dos ingressos. O casal ou pessoas que convivam juntas poderão escolher assistir ao filme lado a lado, mas o grupo não pode ser superior a seis pessoas. Entre pessoas que não se conhecem, a recomendação é de um distanciamento de 1,5 metro. As entradas poderão ser compradas pela internet ou na bilheteria – recomenda-se o uso de cartão.

O consumo de produtos da bomboniere somente poderá ser feito na poltrona. Haverá um intervalo de, no mínimo, 30 minutos de uma sessão para outra. O uso de máscara é obrigatório durante todo o período de permanência na sala e haverá álcool em gel disponível em todas as áreas do cinema. Os exibidores informam que o ar condicionado tem renovação automática do ar, ou seja, o ar externo da atmosfera é recolhido, filtrado, refrigerado e insuflado para a plateia, ao mesmo tempo que o ar quente dali é retirado, tudo por meio de redes de dutos independentes.

Em teatros, a recomendação, por exemplo, é de intercalar assentos, deixando dois livres para cada um que estiver ocupado. Os espaços culturais também poderão medir a temperatura dos clientes e pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou sinais de febre não terão a entrada permitida. Os locais também terão de disponibilizar totens com álcool em gel e a conferência dos ingressos deve ser feita de forma visual ou com leitores óticos, a fim de evitar contato.

No caso de locais com acervos, a visita deve ser, preferencialmente, individual e o visitante deve ser orientado a usar álcool em gel antes e depois do manuseio de algum material. Em bibliotecas, livros poderão ser devolvidos em um local onde ficarão ‘quarentenados’ por 48 horas. Já em museus, por exemplo, as visitas em grupo poderão contar com no máximo 10 pessoas. Além disso, os estabelecimentos devem priorizar as vendas de ingressos pela internet, para evita filas e aglomerações. Será permitido o consumo de alimentos nos cinemas e casas de espetáculos, mas somente quando o cliente estiver na sala. E a máscara só pode ser retirada para comer.

Salas de espetáculos com mesas deverão ter um distanciamento de 1 metro entre elas. E locais onde as pessoas estiveram de pé devem ter marcações a fim de garantir o espaçamento. Também estão vedadas fotos com os artistas, a fim de evitar contato. Intervalos em espetáculos estão suspensos e o momento da saída deve ser escalonado. O protocolo recomenda o uso de máscaras pelos artistas e, quando isso não acontecer, a distância do público deve ser de 6 metros. Além disso, todos os locais precisam passar por higienização e é recomendado espaçar o intervalo entre sessões a fim de garantir esse processo de limpeza.

Eventos com mais de 600 pessoas precisarão de uma autorização especial da Prefeitura. Continuam proibidos eventos com mais de duas mil pessoas. Funcionários que trabalham nesses locais e apresentarem suspeita de gripe também devem ficar afastados por 15 dias.

Diversas instituições culturais de São Paulo se prepararam para reabrir assim que cidade entrasse na fase verde. Veja como será a reabertura de cada uma.

Cinemas

O Petra Belas Artes já tem sua programação definida até o dia 14, caso aconteça a liberação: quatro de suas seis salas exibindo dois filmes por dia, uma sessão cada – destaques para a reprise de Matrix e a estreia de Melhores Anos de uma Vida. Já o Belas Artes vai oferecer meia-entrada para quem doar um livro – trata-se de uma parceria com a Fundação Espírita André Luiz. Outra atração é a oferta de um kit com cervejas da marca do patrocinador do espaço para quem assistir a algum filme na primeira semana da reabertura.

Também as salas que trazem a marca Itaú (na Rua Augusta e nos shoppings Frei Caneca e Bourbon) têm uma grade montada, mesclando filmes que estavam em cartaz em março com títulos do Festival De Volta ao Cinema e a estreia do longa chinês Viver para Cantar.

O Cinemark, a maior cadeia de cinemas, planeja reabrir por enquanto apenas as salas do Shopping Market Place – a rede planeja a volta por fases, a fim de dar tempo de treinar adequadamente seus funcionários.

Instituições da Paulista Cultural

É formada pelas instituições Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural, Japan House São Paulo e Masp, todas localizadas na Avenida Paulista. O Sesc Avenida Paulista, que também integra o eixo e está em funcionamento desde a última semana de agosto apenas com os serviços de odontologia para pacientes em tratamento e ginástica multifuncional para alunos matriculados, ambos com agendamento prévio.

Veja como será a reabertura de cada uma:

Instituto Moreira Salles

O IMS pretende reabrir na terça, dia 13, com entrada gratuita, mediante agendamento prévio no site – no agendamento, será necessário responder um questionário sobre condições de saúde. O visitante terá de usar máscara durante a visita e terá sua temperatura medida na entrada. Para evitar aglomerações, o Instituto estabeleceu um percurso único, que será orientado previamente no agendamento e na entrada. Só será permitida uma entrada na galeria. Depois de sair, não será possível retornar. Como não haverá serviço de guarda-volumes, a recomendação é ir sem mochila e com uma bolsa leve que possa acompanhar o visitante. E o tempo máximo de permanência no instituto será de duas horas.

Entre as exibições oferecidas, destaque para a mostra Paz Errázuriz: coleções Fundación MAPFRE, que inaugura com a reabertura. A exposição apresenta um panorama da obra da fotógrafa chilena, com cerca de 150 fotografias produzidas da década de 1970 até os anos 2010. Voltam também as exposições dos fotógrafos Peter Scheier e Maureen Bisilliat.

Instituto Itaú Cultural

O espaço também reabre no dia 13, com horário reduzido: de terça-feira a domingo, das 13h às 19h. Volta ao cartaz a mostra Sandra Cinto: das Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu, aberta cinco dias antes da suspensão, que apresenta a essência da produção da artista e de sua evolução criativa, em 30 anos de dedicação à arte, e Ocupação Rino Levi, sobre o arquiteto e urbanista que atuou diretamente na metropolização paulistana. Também volta à grade de programação a exposição permanente de obras Brasilianas e de Numismática, da coleção da instituição, no Espaço Olavo Setubal.

Japan House São Paulo

Passa a operar de terça a domingo, das 11h às 17h, e reabre com duas novas exposições gratuitas e inéditas na América Latina. O Fabuloso Universo de Tomo Koizumi apresenta 13 looks do designer Tomo Koizumi, destaque na semana de moda de Nova York de 2019. Já a mostra Japonésia traz o trabalho do jovem fotógrafo Naoki Ishikawa, considerado um dos artistas mais relevantes no cenário atual da fotografia no Japão.

Masp

O museu passa a funcionar, a partir do dia 13, de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 19h, e aos sábados e domingos das 10h às 16h. Na programação, as exposições: Hélio Oiticica: a Dança na Minha Experiência, um panorama da trajetória do artista com trabalhos relacionados ao ritmo, à música e à dança. Trisha Brown: coreografar a vida, primeira mostra brasileira dedicada integralmente à obra da artista, e Senga Nengudi: topologias, primeira monográfica da artista afro-americana na América Latina com cerca de 50 trabalhos, entre instalação, escultura, fotografia e desenhos.

Casa das Rosas

Reabre no dia 14, de quarta-feira a sábado, das 12h às 16h, com a exposição Arteletra em Trânsito, um diálogo de poesia e imagem a partir da parceria entre o poeta Álvaro Faleiros e o artista e ilustrador Fernando Vilela.

Centro Cultural Fiesp

Retoma suas atividades no dia 15, de quinta-feira a domingo, das 13h às 17h, com Destinos – O Homem Inventa o Homem, que reúne 69 trabalhos, quase todos inéditos, de José Roberto Aguilar, e com a volta das exposições Retratos de Mulheres por Mulheres, mostra de fotografias de Claudia Andujar, Maureen Bisilliat e Chros Bierrenbach, entre outras brasileiras, e Conexões Urbanas, que apresenta todo um universo pop que envolve a cultura urbana do século 20.

Instituto Tomie Ohtake

O instituto reabre no dia 17, com entrada franca e mudanças no horário de funcionamento, que será inicialmente de sexta a domingo das 12h às 17h. O programa de reabertura traz duas mostras inéditas e retoma duas interrompidas pela pandemia. Serão inauguradas as exposições dos selecionados do 7º Prêmio EDP nas Artes e do 2º Prêmio de Design Instituto Tomie Ohtake Leroy Merlin; e voltam em cartaz as individuais de Mariana Palma e de Tomie Ohtake. Será projetado ainda, em uma das salas, a coleção de vídeos #JuntosDistantes, produzida pelo Instituto Tomie Ohtake durante a quarentena, com depoimentos de 40 pensadores e artistas sobre a experiência do isolamento.

IAC – Instituto de Arte Contemporânea

O instituto reabre suas portas no dia 13 com a exposição Luzes da Memória, projetos inéditos de artistas que em 2019/2020 passaram a confiar seus arquivos ao Instituto de Arte Contemporânea – Carmela Gross, Antonio Dias, Ivan Serpa, Jorge Wilheim e Rubem Ludolf -, além de obras de dois artistas integrados anteriormente ao acervo, Iole de Freitas e Sérvulo Esmeraldo. A exposição ficará em cartaz até 20 de dezembro, de terça a domingo, das 11h às 17h, ingresso grátis pelo Sympla, grupo de cinco pessoas por circuito de 45 minutos.

Pinacoteca

Planeja reabrir no dia 15 de outubro com a mostra OsGemeos: Segredos, exposição da dupla de artistas Gustavo e Otávio Pandolfo que vai ocupar oito salas do espaço. Serão apresentados mais de 1.100 itens, entre esculturas, pinturas, fotografias e desenhos. Até o dia 23, a entrada será gratuita, mas será necessário fazer um cadastro no site da Pinacoteca (www pinacoteca.org.br). Também o uso de máscara é obrigatório e a visitação só será possível no horário previamente marcado.