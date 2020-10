Mutirão de testes para covid-19 no Bosque Maia apresenta 17,28% de casos positivos

Terminou nesta sexta-feira (9) o segundo mutirão de testes rápidos para Covid-19 realizado no Bosque Maia. Em dois dias foram testadas 3.987 pessoas, das quais 689 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus (17,28%). Desse total, 69 foram diagnosticadas com IgM reagente (vírus ativo no organismo), 468 tiveram IgG positivo (contato mais antigo com o vírus) e em outras 152 o exame apontou a presença das duas imunoglobulinas (IgG e IgM), o que significa dizer que a infecção está em período de transição, ou seja, deixando de ser ativa.

A Secretaria da Saúde de Guarulhos retoma na próxima semana os mutirões e esclarece que os resultados com IgM reagente não indicam, necessariamente, que o infectado irá desenvolver a doença, uma vez que, na maioria dos casos, as pessoas não apresentam sintomas da Covid-19. O CEU Continental, localizado na avenida Maria Gebin de Morais, 867, no Parque Continental II, será o local onde a população poderá fazer os testes nos dias 15 e 16, das 9h às 15h.

Já nos dias 22 e 23 os testes serão ofertados no CEU Bonsucesso, situado na avenida Paschoal Thomeu, s/nº (Bonsucesso), no mesmo horário. E nos dias 29 e 30 o mutirão será realizado no CEU Paraíso/Alvorada, que fica na rua Dom Silvério, s/nº (Vila Paraíso). O público-alvo dos mutirões são as pessoas assintomáticas (sem sintomas) e maiores de dois anos de idade. Para participar, basta comparecer ao local munido de documento de identidade e cartão do SUS e retirar a senha para o atendimento. O teste é feito mediante uma picada no dedo e o resultado fica pronto em aproximadamente 40 minutos.