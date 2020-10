Romeiros são atropelados por carro na rodovia Presidente Dutra

Três romeiros foram atropelados na rodovia Presidente Dutra, na manhã de hoje e um motorista ficou ferido. Não houve vítimas fatais. As informações são da CCR NovaDutra e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os romeiros seguiam em peregrinação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida quando foram atingidos.

O primeiro acidente ocorreu às 5h27, na pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, no km 153,1. O romeiro teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos. Já o segundo acidente aconteceu por volta das 8h, na pista sentido Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba, no km 89,6. Dois romeiros ficaram feridos, um deles em estado grave, e o motorista do carro também teve ferimentos. O veículo capotou e caiu em uma vala às margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros e o Samu socorreram as vítimas que foram encaminhadas para o Hospital Regional de Taubaté e para Pronto Socorro de Pindamonhangaba.