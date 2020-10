Cidade: Defesa Civil registra nesta terça-feira (20) ocorrências no Jardim Paraventi e Jardim das Nações

Da Redação

Apesar da forte chuva que caiu sobre Guarulhos nesta terça-feira (20), a Defesa Civil registrou ocorrências somente nos bairros Jardim Paraventi e Jardim das Nações. De acordo com a respectiva coordenadoria, a quantidade de chuva registrada no município foi de aproximadamente 50 milímetros em um curto espaço de tempo. Não houve nenhum chamado referente por conta de inundações.

A Defesa Civil ressaltou que quando isso ocorre, com a chuva forte, ocorrem alagamentos no viário com o transbordamento de alguns córregos. Mas, a água escoa rapidamente. No último ano, a Proguaru promoveu a limpeza de córregos e desassoreamento, o que evitou maiores transtornos e fazendo com que as águas escoassem mais rapidamente.

Tanto foi assim que a Defesa Civil Municipal não recebeu chamado por conta de inundações. Em decorrência das chuvas, a Compdec registrou duas ocorrências. Um rompimento de galeria de águas pluviais, no Paraventi, e uma enxurrada, no Jardim das Nações. Nenhuma das duas apresentou necessidade de remoção de pessoas.