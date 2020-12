TCE aprova as contas de Guarulhos pelo segundo ano consecutivo

No dia em que Guarulhos completa 460 anos, a cidade recebeu mais uma ótima notícia. O Tribunal de Contas do Estado, em sessão ordinária da Segunda Câmara realizada na manhã desta terça-feira (8), julgou e aprovou as contas de 2018 da cidade. Esta foi a segunda aprovação seguida das contas da atual administração municipal pelos conselheiros do TCE. No final do ano passado, depois de seguidas desaprovações, Guarulhos – sob a gestão do prefeito Guti – teve as contas de 2017 aprovadas.

“É com grande satisfação que recebemos mais uma vez a aprovação de nossas contas. Demonstra a seriedade no trato da causa pública. A decisão do TCE, que é o órgão fiscalizador, funciona como um atestado de capacidade de nossa gestão”, avaliou Guti. Ele lembrou que foi uma grande conquista a primeira aprovação no ano passado das contas de 2017, já que, em 14 dos 16 anos anteriores à atual gestão, houve desaprovações pelo Tribunal de Contas. “Já no nosso primeiro ano de gestão revertemos essa sequência. Agora, com a aprovação pelo segundo ano consecutivo, evidencia-se que Guarulhos está em um novo rumo de desenvolvimento”, completou o prefeito.

A análise das contas de Guarulhos pelo Tribunal de Contas do Estado foi realizada pelo presidente da Segunda Câmara, Renato Martins Costa, pelo relator Josué Romero e pelo revisor Dimas Ramalho.