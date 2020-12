Cidade: Metrô abre licitação para contratação de projeto da linha 19-Celeste

Da Redação

O Metrô de São Paulo publicou um novo aviso de licitação no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (16), para empresas interessadas em elaborarem o projeto da Linha 19 – Celeste do Metrô, com previsão de duas estações em Guarulhos, uma delas no Bosque Maia. As propostas devem ser entregues até o dia 3 de março e uma outra licitação para a execução das obras deve ser realizada após a elaboração do projeto.

A licitação deste projeto foi iniciada em fevereiro, sendo adiada por duas vezes até ser suspensa pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) a pedido do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco). Neste primeiro trecho, a Linha 19-Celeste terá 17,6 km de extensão, com um total de 15 estações: Bosque Maia, Guarulhos, Vila Augusta, Dutra, Itapegica, Jardim Julieta, Jardim Brasil, Jardim Japão, Curuçá, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Pari, São Bento e Anhangabaú.

A expectativa de passageiros é de 630 mil por dia, com tempo de viagem estimado em menos de 30 minutos. A linha deve ser gerida pela iniciativa privada, similar ao controle da Via Quatro na Linha 4-Amarela. A obra deve custar em torno de R$ 15 bilhões e ainda não há previsão para o início das obras. Pelo menos 40 trens devem estar à disposição do trajeto.