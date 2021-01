Peaky Blinders chegará ao fim na sexta temporada. A BBC revelou que o sexto ano entrou em produção no Reino Unido, e também que será a última leva de episódios da série.

“Peaky Blinders está de volta com tudo”, falou o criador Steven Knight em comunicado. “Após o adiamento da produção por conta da pandemia do coronavírus, encontramos a família em crise extrema, com os riscos lá em cima. Acreditamos que essa será a melhor temporada de todas, e temos certeza de que nossos fãs incríveis vão amar. Enquanto a série chegará ao fim, a história continuará de outra forma”.

Ainda não há detalhes sobre a continuação que Knight cita, mas o criador pode estar se referindo a um derivado. No ar desde 2013, a trama de Peaky Blinders é ambientada na Inglaterra do começo do século 20, e acompanha a família mafiosa liderada por Thomas Shelby (Cillian Murphy), um veterano de guerra que lida com seus vícios e fantasmas na tentativa de crescer seu império.

Não há previsão de estreia para a temporada final de Peaky Blinders. As cinco primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.