Guarulhos encerrou 2020 com queda expressiva no número de casos de dengue

Guarulhos encerrou o ano passado com o registro de 279 casos de dengue. O número apresentou queda expressiva já que em 2019 foram contabilizados 6.469 casos da doença. Segundo a Secretaria da Saúde neste ano há apenas um caso confirmado até o momento.

De acordo com a pasta, no ano passado nenhum caso de chikungunya foi contabilizado. Em 2019, foram três registros. Já o zika vírus, também transmitido pelo Aedes aegypti, nos dois anos não teve casos observados no município.

Mesmo assim, é importante que a população elimine os possíveis criadouros do mosquito. Isso porque ao longo dos anos, o Aedes aegypti se adaptou extremamente bem às condições urbanas e aperfeiçoou sua forma de reprodução. É um mosquito doméstico, vive dentro de casa e perto do homem.

Com hábitos diurnos, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Sua reprodução acontece em água limpa e parada, com o depósito de seus ovos pelas fêmeas em diversos criadouros. Por isso, o controle do mosquito depende do engajamento de toda a população.